'유미의 세포들 시즌3' 김재원과 김고은 / 사진제공=티빙

지난 13일 공개된 '유미의 세포들 시즌3' 1-2회 / 사진제공=티빙

지난 13일 공개된 '유미의 세포들 시즌3' 1-2회 / 사진제공=티빙

4년 만에 돌아온 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'가 동시간대 시청률 1위를 기록했다.지난 13일 '유미의 세포들 시즌3' 1-2회가 공개됐다. 작가의 꿈을 이룬 후 설레는 일 하나 없이 잔잔했던 유미(김고은 분)의 세포마을에 변화를 일으킨 순록(김재원 분)과의 첫 만남은 시청자들의 연애 세포를 단숨에 깨웠다.시청자들의 반응은 뜨거웠다. 공개하자마자 티빙 유료가입기여자수 1위에 오르며 티빙 메가 IP의 저력을 과시했다. tvN에서 방송된 1회 시청률 역시 케이블과 종편 동시간대 1위를 달성하며 흥행성을 입증했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 전국, 수도권 기준 동일)스타 작가가 됐지만 일상이 무미건조해진 유미의 이야기가 시즌3 포문을 열었다. 글쓰기에 열중하는 사이 사랑 세포를 비롯해 유미의 희로애락 세포들이 그만 잠들어버린 것. 그런 유미의 일상에 변화를 가져온 건 새로운 담당 피디 순록이었다. 영혼 없는 단답형에 거침없이 팩폭을 날리는가 하면, 유미가 사랑하는 붕어빵을 모조리 가져가는 눈치 제로 순록은 유미의 분노를 자극했다.그렇다고 분노만 들끓는 것은 아니었다. 자신의 글을 완벽히 이해한 순록의 정성 어린 피드백은 고마웠지만, 달라도 너무 다른 그의 화법은 좀처럼 적응이 어려운 유미였다. 그런 가운데 유미의 분노 버튼을 누른 사건이 또 한 번 벌어졌고, 유미는 편집장 대용(전석호 분)에게 담당 피디를 교체해달라고 말하려다가 명분이 없어서 참았다. 하지만 순록이 오히려 교체를 요청했다는 말에 유미는 당황했다. 순록과 함께하는 부산 출장길에 유미의 분노가 폭발하는 엔딩은 앞으로 펼쳐질 혐관 로맨스를 더욱 기대케 했다.4년 만에 돌아온 '유미의 세포들 시즌3'는 누구나 공감할 수 있는 현실적인 이야기로 유쾌한 웃음을 전했다. 또 김고은과 김재원의 케미스트리는 심장을 두근거리게 했다. 특히 유미의 마음을 대변하는 귀엽고 사랑스러운 세포들의 기세 넘치는 맹활약은 미소를 유발했다.한편 '유미의 세포들 시즌3' 3-4회는 오는 20일 오후 6시 티빙에서 독점 선공개된다. tvN에서는 14일 오후 8시 50분에 2회가 방송되며 매주 월, 화요일 오후 8시 50분에 한 회씩 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr