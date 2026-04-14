가수 우원재가 약 2년 만에 새로운 음악을 들고 팬들을 찾는다. 사진제공= 두오버엔터테인먼트

가수 우원재가 약 2년 만에 새로운 음악을 들고 팬들을 찾는다.우원재는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 EP 'mp3'를 정식 발표한다.이번 앨범 'mp3'는 우원재만의 묵직한 정서와 통찰력 있는 시각을 녹여낸 음반이다. 타이틀곡 '싸가지 (Feat. 비비 (BIBI))'를 비롯해 '서른 (30)', '끼리끼리', 'Online Hate', '개소리 (Feat. Kid Milli, TOMMY YANG)', 'Cap', 'Slow Down (Feat. The Quiett)'까지 총 7개의 트랙이 실렸다.타이틀곡 '싸가지'는 힙합 신을 바라보는 우원재의 태도와 시선을 솔직하게 표현한 노래다. 가수 비비가 피처링으로 참여해 곡의 완성도를 높였다. 두 사람은 음원뿐만 아니라 뮤직비디오에서도 연기 호흡을 맞추며 독창적인 분위기를 연출할 예정이다.앨범 제작진도 화려하다. 프로듀서 타미 양과 프로듀서 닥스후드, 프로듀서 말립, 가수 코드 쿤스트 등 베테랑 프로듀서들이 대거 합류해 음악적 퀄리티를 보장한다. 여기에 비비를 포함해 가수 키드밀리, 가수 더 콰이엇이 수록곡 피처링에 이름을 올려 각 트랙의 매력을 더했다.한편, 우원재의 새 EP 'mp3'는 14일 오후 6시부터 주요 음원 사이트에서 감상할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr