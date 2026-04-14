배기성의 열혈팬으로 유명…12살 어린 이은비, 악어 갑옷같은 원피스에 깜짝

배기성의 아내인 이은비가 프로필 사진을 찾았다.최근 이은비는 예전에 찍어둔 프로필 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이은비는 반짝이는 검정색 원피스를 입고 황금색 링귀걸이를 한 모습. 화려함의 절정이다.배기성의 12살 연하 아내 이은비는 한 예능에서 과거 배기성의 열혈 팬이었음을 밝히며 “그가 있다는 소리에 앉은 자리에서 대놓고 뒤돌아보기 민망해서 계속 얼굴을 보려고 화장실을 왔다 갔다 했다"고 첫 만남을 회상했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr