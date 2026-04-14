백지영, 정석원 부부가 쿠팡 프레시백 무단 외부 반출로 논란이 일자 사과했다. / 사진=백지영 유튜브 영상 캡처

백지영, 정석원 부부가 쿠팡 프레시백 무단 외부 반출로 논란이 일자 사과했다. / 사진=백지영 유튜브 영상 캡처

가수 백지영과 배우 정석원 부부가 온라인 쇼핑 플랫폼 쿠팡의 프레시백(재사용 보냉가방)을 외부로 반출한 사실이 알려지며 논란이 일자, 이에 대해 사과했다.13일 백지영과 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young' 제작진은 댓글을 통해 "최근 업로드된 영상 중 쿠팡 프레시백을 외부로 반출해 사용한 장면으로 시청자들께 심려를 끼쳐드린 점 고개 숙여 사과드립니다"라고 사과의 뜻을 전했다.이어 "무지로 인해 잘못된 모습을 보여드렸다"며 "지적해 주신 불편함에 깊이 공감하며 해당 장면은 즉시 삭제 및 재편집을 완료했다"고 밝혔다. 또한 "앞으로 콘텐츠 제작 시 더욱 세심하게 살피고 보내주시는 애정에 보답할 수 있도록 각별히 주의할 것을 약속드린다"고 덧붙였다.또한 백지영, 정석원의 이름으로 또 한 번 사과 댓글을 남겼다. 이들은 "안일한 마음으로 꼼꼼히 챙기지 못한 점에 대해서 제작진보다 저희들이 더 죄송한 마음"이라며 "콘텐츠가 잘 되는 것보다 보시는 분들 마음을 더 헤아리도록 노력하겠다"고 적었다. 또한 "더불어 사용방법을 잘 확인하지 않고 사용한 점에 대해 쿠팡 측에도 사과를 전한다"고 했다. 그러면서 '백지영 정석원 올림'이라고 달아 사과의 진정성을 내비쳤다.전날 해당 유튜브 채널에는 '육즙팡팡 통대창에 칼칼한 육개장까지 먹던 백지영♥정석원 부부가 눈 뒤집힌 사연은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 백지영, 정석원 부부는 근교로 캠핑을 떠났다. 그러면서 쿠팡 프레시백에 캠핑에 필요한 것들을 챙겨넣었다. 이에 네티즌들은 "마트 카트 자기 집에 가져가는 것과 뭐가 다르냐", "무지함을 보여준다" 등 비판했다. 문제되는 부분만 편집했다는 점에 대해 "교묘히 편집"이라고 쓴소리를 남긴 네티즌도 있었다. 또 다른 네티즌들중에는 "살다 보면 그럴 수도 있다", "연예인이라 헐뜯는 건 싫다" 등 과한 반응이라는 견해도 있었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr