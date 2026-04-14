'클라이맥스' 9회에서 추상아 역을 맡아 열연한 배우 하지원 / 사진제공=ENA

'클라이맥스' 9회에서 추상아 역을 맡아 열연한 배우 하지원 / 사진제공=ENA

'클라이맥스' 9회에서 추상아 역을 맡아 열연한 배우 하지원 / 사진제공=ENA

배우 하지원이 ENA 드라마 '클라이맥스'에서 역대급 스캔들로 밑바닥까지 추락한 뒤, 혼신을 다한 감정 열연을 선보였다.지난 13일 방송된 '클라이맥스' 9회에서 하지원이 연기한 추상아는 남편 방태섭(주지훈 분)의 선거 당일, 예상치 못한 동성과의 동영상 유출 스캔들에 휘말리며 인생 최악의 밑바닥으로 추락했다. 하지원은 방태섭의 낙선을 비롯해 믿었던 황정원(나나 분)의 배신이라는 충격적인 현실 앞에서 창문 밖에서 자신을 촬영하고 있는 카메라를 발견하며 완전히 고립된 추상아의 공포와 절망을 생생하게 표현했다.그러나 곧 추상아는 벼랑 끝에 선 순간에서도 "이대로 끝내지 않을 거야, 내가 빼앗긴 모든 걸 되찾아올 거야"라며 집 앞에 대기하던 기자들 앞에 당당히 모습을 보였다. 이어 추상아는 황정원을 찾아가 "그래도 난 너에게 잠시라도 진심이었어"라고 고백하며 동영상 유출 배후자인 이양미(차주영 분)를 무너뜨릴 무기를 요청하던 중 자신을 대신해 괴한의 습격을 받고 사망한 황정원을 끌어안으며 처절하게 오열했다. 하지원은 마음을 나눴던 상대의 갑작스러운 죽음에 완전히 무너지는 모습을 절절하게 표현하며 시청자들의 심금을 울렸다.이후 추상아는 방태섭이 자신을 죽이려고 했다는 사실을 깨닫고 그와 재회한 순간 "내가 아니어서 실망한 거야?"라며 복잡한 감정을 내비쳤다. 더불어 무고한 남우식(배윤규 분)이 황정원 살인 사건의 진범으로 몰리는 상황에서 진실을 밝히려고 했지만, 방태섭의 만류로 인해 가로막히게 된 좌절감을 섬세하게 표현해냈다.그런가 하면 이날 방송 말미에는 황정원이 죽기 전 사건의 실체를 모두 담아놓은 USB 파일의 존재가 밝혀지면서, 추상아가 자신을 파멸로 몰아넣은 이양미를 향해 펼칠 마지막 복수에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다. '클라이맥스' 최종회는 14일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr