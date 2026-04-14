'돌싱' 최고기, ♥여친에 프러포즈했다…전처 유깻잎 "내가 있어야 할 자리인데" ('X의사생활')

최고기가 여자친구에게 프러포즈를 했다./사진제공=TV조선

최고기가 새로운 사랑을 조심스럽게 꺼내 보이며, 한층 성숙해진 ‘이혼 그 후’ 이야기를 전한다.14일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘X의 사생활’ 5회에서는 ‘이혼 7년차’ 최고기(최범규)가 5년째 연애 중인 미혼 여자친구를 방송 최초로 공개한다.이날 스튜디오에는 최고기의 ‘X(전처)’ 유깻잎(유예린)이 자리한 가운데, VCR 속 최고기와 딸 솔잎이는 한 여성과 함께 국수를 만들며 따뜻한 시간을 보낸다. 그런데 이때 솔잎이가 해당 여성을 향해 “엄마”라고 불러, 세 사람 사이에 쌓인 시간을 짐작케 한다. 놀란 MC들의 시선 속에서 최고기는 “사실 제 여자친구”라고 조심스럽게 소개한다. 유깻잎은 “이미 알고 있던 사실”이라며 담담히 웃어 보이지만, “나 말고 다른 엄마가 생긴다고 하니까 기분이 좀 이상하더라”고 솔직한 마음을 전한다.이어 최고기와 여자친구, 솔잎이는 함께 만든 국수를 먹으며 대화를 이어간다. 이때 최고기가 “혹시 예린엄마(유깻잎) 만날 때 뭐하고 싶어?”라고 묻자, 솔잎이는 “예린엄마 얘기는 안 했으면 좋겠어”라고 조심스럽게 말한다. 예상치 못한 한마디에 유깻잎이 충격을 받은 가운데, 그 이유가 전해지자 MC들은 눈시울을 붉힌다. 유깻잎은 “난 딸에게 좋다가도 슬프게 만드는 존재인 것 같다”며 눈물을 쏟는다.잠시 후, 분위기는 또 다른 온기로 이어진다. 최고기가 여자친구의 가족을 만나는 자리와, 진심을 담아 프러포즈를 건네는 모습까지 모두 공개되는 것. 이에 유깻잎은 “이걸 내가 봐도 되는 거냐”며 ‘동공지진’을 일으킨다. 모두가 VCR에 집중한 가운데, 이 모든 과정을 지켜보던 MC 김구라는 “최고기 씨가 은근히 처복이 있네~”라며 극찬까지 전하고, 유깻잎은 “원래 내가 있어야 할 자리인데 묘한 감정이 든다”고 털어놓으며 복잡하지만 진솔한 마음을 드러낸다.이젠 유깻잎과 함께 하는 행복이 아닌 다른 행복을 찾아가는 최고기의 새로운 시작과 가족의 이야기는 이날 방송되는 ‘X의 사생활’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr