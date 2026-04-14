전유진 비하인드 / 사진=제이레이블

전유진 비하인드 / 사진=제이레이블

가수 전유진의 '가요 가요' 스페셜 클립과 자켓 촬영 비하인드 영상이 공개됐다.지난 9일 전유진 공식 유튜브 채널을 통해 지난 3월 26일 발매된 싱글 앨범 '가요 가요'의 스페셜 클립과 자켓 촬영 비하인드 영상이 게재됐다.영상은 자켓 촬영 현장에서의 전유진을 비추며 시작한다. 윗부분에 비즈가 장식된 블랙 원피스를 입은 전유진은 바비 인형 같은 매력을 발산하며 셀피를 찍었다. 다양한 포즈를 취하던 중 잠시 어색한 모습을 드러내기도 했으나, 이내 프로다운 집중력으로 촬영에 임했다.전유진은 직접 모니터링을 이어가며 콘셉트에 어울리는 분위기를 꼼꼼히 확인하는 등 진지한 태도를 보였다. 그는 제작진의 요청에 따라 '가요 가요' 안무를 짧게 선보이며 현장 분위기를 끌어올렸다.전유진은 "아침부터 화보 촬영이 있어서 표정이 지쳐보일까 걱정했는데, 오히려 몸이 풀려서 곡 콘셉트처럼 과감하고 당돌한 느낌으로 잘 나온 거 같아 마음에 든다"며 촬영소감을 전했다. 이어 "인생 첫 탈색에 도전하며 기존의 청순한 이미지보다 조금 더 과감하고 발랄한 그런 느낌을 많이 내려고 노력했다"고 말했다.이후 이어진 스페셜 클립 촬영 현장에서 전유진은 동일한 의상에 블랙 리본을 더해 한층 발랄한 스타일을 완성했다. 촬영 전 대기 시간에도 안무를 반복하는 등 열정적인 모습을 보였다.모든 촬영을 마친 전유진은 "밝은 노래를 처음 선보이는 만큼 설레고 재미있는 시간이었다"며 "스페셜 클립을 찍으면서 표정 연기도 다양하게 하려고 노력했고, 가사의 의미에 맞춰 표정과 제스처를 많이 보여드리려고 노력했다"고 소감을 밝혔다. 이어 "전유진의 공식적인 첫 댄스 트롯 많이 들어주시면 감사하겠다"고 했다.전유진은 포항해변전국가요제 출신으로 2020년 3월 디지털 싱글 '사랑...하시렵니까?'를 발매하며 데뷔했다. 이후 '현역가왕'에서 최종 1위에 올랐다. 지난 26일에는 신곡 '가요 가요'를 발매했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr