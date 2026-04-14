'신이랑 법률사무소'에서 유연석이 망자들의 억울함을 풀기 위해 몸을 사리지 않는 '수난시대'를 그려내며 웃음을 전하고 있다./사진제공=SBS

'신이랑 법률사무소'에서 유연석이 망자들의 억울함을 풀기 위해 몸을 사리지 않는 '수난시대'를 그려내며 웃음을 전하고 있다./사진제공=SBS

'신이랑 법률사무소'에서 유연석이 망자들의 억울함을 풀기 위해 몸을 사리지 않는 '수난시대'를 그려내며 웃음과 감동을 동시에 전하고 있다. 이 작품은 지난달 28일 방송된 6회에서 시청률 10.0%로 자체 최고 기록을 세웠지만, 같은 시간대 MBC에서 아이유와 변우석이 주연을 맡은 '21세기 대군부인'이 첫 방송 되면서 6%대로 하락했다. 이후 지난 11일 방송된 최신 회차에서는 6.6%를 기록했다.지난 11일 방송된 SBS 금토 드라마 '신이랑 법률사무소'(연출 신중훈, 극본 김가영·강철규, 제작 스튜디오S·몽작소) 10회에서는 신이랑(유연석)이 법정 한복판에서 물벼락을 맞는 역대급 엔딩으로 화제를 모았다.신이랑의 일상은 그야말로 '극한 직업' 그 자체다. 자기 몸을 망자에게 기꺼이 내어주는 '귀신 전문 변호사'의 삶을 살고 있기 때문. 특히 지난 10회에서는 치매를 앓다 사망한 구두 장인 강동식(이덕화)이 남긴 유언장의 진실을 밝히기 위해 고군분투하던 중, 감정이 격해진 망자가 법정에서 돌발 빙의되는 위기를 맞았다. 신이랑은 "지금은 진짜 안 돼"라며 필사적으로 자신을 붙들었으나, 결국 본인의 의지와 상관없이 판사를 향해 "(유언장은) 내가 썼소이다!"라고 호통을 치며 법정을 발칵 뒤집어 놓았다.변호사가 신성한 법정에서 난데없이 호통을 치니 커리어가 끝날 수도 있는 일촉즉발의 상황. 이때 신이랑의 든든한 '구원군'이 되어준 것은 파트너 한나현(이솜)과 매형 윤봉수(전석호)였다. 한나현은 순발력을 발휘해 신이랑의 입을 막으며 다급히 휴정을 요청했고, 윤봉수는 준비해둔 물을 끼얹어 강제 빙의 해제에 성공했다. 쫄딱 젖은 채 허탈하게 정신을 차린 신이랑의 모습은 폭소를 유발했고, 동시에 이솜과 전석호의 뒷수습이 없었다면 더욱 위태로웠을 그의 고달픈 숙명을 다시금 확인케 했다.신이랑의 이러한 희생은 처음이 아니다. 앞서 한나현의 언니 망자 한소현(황보름별)이 김치보다 돼지 목살이 더 많다는 엄마표 김치찌개를 그리워하자, 미리 돼지고기 알레르기 약을 먹어가며 몸을 내주는 '약 투혼'을 펼치기도 했다. 자신의 신체적 고통이나 사회적 위신보다 망자의 소원을 먼저 생각하는 신이랑의 헌신은 한나현조차 그의 고독한 싸움을 체감하고 "이젠 내가 돕겠다"고 다짐하게 만든 결정적 계기가 됐다.제작진은 "신이랑은 망자와 산 사람 사이를 잇기 위해 가장 처절하게 망가지면서도 따뜻한 인물이며, 그 곁을 지키는 한나현과 윤봉수는 이제 떼려야 뗄 수 없는 원팀이 됐다"라며, "법정 물벼락 수난을 딛고 '옥천빌딩 3인방'이 어떤 기발한 전략으로 패소 위기의 재판을 반전시킬지, 새로운 진실이 밝혀질 이번 주 사이다 반격을 기대해 달라"고 전했다.'신이랑 법률사무소' 매주 금, 토 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr