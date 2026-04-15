배우 채서안이 '21세기 대군부인'에서 양반가 규수로 완벽 변신해 안방에 눈도장을 찍었다./사진=MBC 방송 화면 캡처

배우 채서안이 '21세기 대군부인'에서 양반가 규수로 완벽 변신해 안방에 눈도장을 찍었다./사진=MBC 방송 화면 캡처

배우 채서안이 '21세기 대군부인'에서 양반가 규수로 완벽 변신해 안방에 눈도장을 찍었다.채서안은 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인'에서 법조계에서 활약하는 한씨 가문의 장녀 '한다영' 역을 맡아, '성희주' 역의 아이유와 귀여운 대립각을 세우며 극의 활력소 역할을 톡톡히 해내고 있다.지난 10일 방송된 '21세기 대군부인' 1회에서 한다영은 완벽한 양반가 규수의 모습으로 첫 등장했다. 가족들이 모인 자리에서 희주가 자신의 결혼 문제로 불편한 감정을 내비치자, 다영은 단아한 말투로 "어쩌겠어요, 아가씨. 정략결혼일수록 이것저것 따지는 집안이 많은데"라며 희주를 묘하게 자극했다. 희주는 휴대전화에 다영을 '재수탱이'로 저장해 두는 등 이 두 사람의 앙숙 케미가 극의 재미를 끌어올렸다.다영은 남편 성태주(이재원 분)와는 꿀 떨어지는 부부 케미를 선보여 극에 활기를 불어넣었다. 태주는 희주의 이복 오빠로, 양반가 자제인 다영과 정략결혼처럼 보이지만 '찐' 연애결혼을 한 것. 태주와 다영은 서로를 바라보는 눈빛에서 애정이 넘쳐나는가 하면, 등장마다 남편 곁에 꼭 붙어 있는 등 사이좋은 부부의 모습을 자연스럽게 그려내 웃음을 자아냈다.채서안은 시청자를 한 번에 납득시키는 단아한 비주얼로 양반이라는 설정을 완벽하게 소화하고 있는 한편, 내면이 단단하고도 통통 튀는 매력을 동시에 선보이고 있어 '한다영' 캐릭터를 입체적으로 만들어가고 있다. 채서안이 첫 주부터 남다른 존재감을 각인시킨 가운데 앞으로 아이유와 어떤 관계를 형성하며 극을 이끌지 그 활약에 기대가 더해진다.'21세기 대군부인'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr