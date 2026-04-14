4월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작되 가운데, 그룹 워너원 완전체로 활동하고 있는 하성운과 지난달 20일 컴백해 월드 투어를 하고 있는 그룹 방탄소년단이 인기 경쟁을 펼친다. 가수 하성운, 그룹 방탄소년단/사진=텐아시아 DB, 빅히트 뮤직 제공

4월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 그룹 워너원 완전체로 활동하고 있는 하성운과 지난달 20일 컴백해 월드 투어를 하고 있는 그룹 방탄소년단이 인기 경쟁을 펼친다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 4월 투표는 지난 10일 0시 시작돼 오는 23일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 보이 브랜드 부문에서는 하성운, 방탄소년단, 강다니엘, 2AM, NCT 드림, NCT, 투모로우바이투게더, 스트레이 키즈, 세븐틴, 슈퍼주니어, 아스트로, 이준호, 앤팀, 샤이니, 플레이브, 엑소, 에이티즈, JD1, 피원하모니, 엔하이픈까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이 중 하성운과 방탄소년단이 가장 큰 사랑을 받고 있다. 그룹 워너원 멤버였던 하성운은 최근 워너원 완전체 활동을 앞두고 있다. 활동 종료 이후 7년 만에 재결합이다. '워너원고 : 백투베이스'는 오는 28일 오후 6시 엠넷플러스를 통해 최초 공개되며, 같은 날 오후 8시 Mnet에서도 방송된다. 지난 9일 오전 서울 마포구 상암동 DMC문화공원에서는 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스') 방송을 앞두고 미니 팬미팅을 진행해 오랜만에 팬들과 만났다.방탄소년단은 지난달 20일 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 컴백했다. 타이틀 곡 'SWIM'(스윔)은 미국 빌보드 '핫 100'에서 3주 연속 '톱 5'에 진입하는 등 많은 사랑을 받고 있다. 또 이들은 지난 9일과 11~12일 고양종합운동장 주경기에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''의 막을 올리고 사흘간 13만 2000여 관객을 만났다. 4월 17~18일 일본을 거쳐 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지에서 공연을 이어간다. 오는 6월 12~13일에는 3년 8개월 만에 부산 아시아드 주경기장을 찾는다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr