4월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된 가운데, 버추얼 아이돌 그룹 이세계아이돌과 그룹 아이들이 맞붙었다. 그룹 아이들, 버추얼 그룹 이세계아이들/사진=공식 뮤직비디오 영상 캡처

4월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 버추얼 아이돌 그룹 이세계아이돌과 그룹 아이들이 다시 맞붙었다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 4월 투표는 지난 10일 0시 시작돼 오는 23일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 걸 브랜드 부문에서는 이세계아이돌, 아이들, 김세정, 아이유, 마마무, 블랙핑크, 아이브, 하츠투하츠, 오마이걸, 트와이스, 소녀시대, 니쥬, 시크릿넘버, 있지, 메이딘, 엔믹스, 프로미스나인, 드림캐쳐, 레드벨벳, 수지까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이중 이세계아이돌과 아이들이 가장 큰 인기를 끌고 있다. 이세계아이돌은 인터넷 방송인 우왁굳이 기획한 오디션을 통해 결성돼 2021년 12월 17일에 데뷔한 6인조 버츄얼 아이돌이다. 이들은 최근 한터뮤직어워즈에서 버츄얼 아이돌 최초로 포스트제너레이션상을 수상해 눈길을 끌었다.아이들은 오는 7월 새 앨범 발매를 확정하고, 막바지 작업에 매진하고 있다. 지난 1월 공개한 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)'(모노) 이후 약 5개월 의 컴백이다. 아이들은 최근 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]'에서 타이베이, 방콕 등 순차적으로 글로벌 팬들과 만나고 있다. 이들의 최근작 'Mono (Feat. skaiwater)'는 국내 주요 음원 사이트를 비롯해 중국 최대 음원 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직과 중국 텐센트 뮤직 한국 차트, 아이튠즈 차트 등에서 상위권을 휩쓸었다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr