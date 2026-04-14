가수 이선희가 신곡 발표를 하루 앞두고 티저 영상을 공개하며 본격적인 컴백 준비에 나섰다. 사진제공= 초록뱀엔터테인먼트

가수 이선희가 신곡 발표를 하루 앞두고 티저 영상을 공개하며 본격적인 컴백 준비에 나섰다.이선희는 지난 13일 공식 SNS를 통해 '이제야 사랑이 보이네'의 두 번째 뮤직비디오 티저를 게시했다. 영상은 바람을 맞으며 눈을 감고 있는 인물의 모습으로 시작된다. 배우 김민설의 표정과 서정적인 피아노 선율, 이선희의 목소리가 어우러지는 것이 특징이다.공개된 가사에는 시간이 흐르며 깨닫게 되는 사랑의 의미를 담았다. 이번 신곡 '이제야 사랑이 보이네'는 세월이 지나며 깊어진 감정과 삶에 대한 시각을 표현한 노래다. 일상에 지친 이들에게 위로를 전하려는 의도를 반영했다.특히 이번 작업에는 히트곡 '그 중에 그대를 만나'를 함께 만든 작곡가 박근태가 다시 참여해 호흡을 맞췄다. 이선희의 보컬 역량과 박근태의 감각이 만나 곡의 완성도를 높였다.1984년 데뷔한 이선희는 'J에게', '아! 옛날이여', '인연' 등 다수의 히트곡을 남기며 대중적인 사랑을 받아왔다. 이번 컴백은 2022년 YB와 협업한 '지지 않겠다는 약속' 이후 약 4년 만의 컴백이다.한편, 이선희의 '이제야 사랑이 보이네'는 오는 15일 정오 각종 음원 사이트에서 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr