'오은영 리포트-결혼 지옥' 163회에서는 헬스장을 함께 운영하는 트레이너 부부, '시녀와 야수 부부'의 위태로운 결혼생활이 공개됐다. / 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트 – 결혼 지옥’

'오은영 리포트-결혼 지옥' 163회에서는 헬스장을 함께 운영하는 트레이너 부부, '시녀와 야수 부부'의 위태로운 결혼생활이 공개됐다. / 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트 – 결혼 지옥’

'오은영 리포트-결혼 지옥'에 ‘시녀와 야수 부부’가 등장했다.13일 밤 10시 20분 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 163회에서는 헬스장을 함께 운영하는 트레이너 부부, '시녀와 야수 부부'의 위태로운 결혼생활이 공개됐다. 남편의 적극적인 구애로 결혼까지 하게 됐지만 부부가 아닌 상사와 직원 같은 관계에 아내는 "남편에게서 도망치고 싶다"라며 눈물로 호소했다. 이날 방송은 '마린보이' 박태환이 스페셜 MC로 함께해 솔직한 입담으로 공감대를 높였다.이날 남편은 근무 중 수시로 아내의 이름을 부르며 지시와 명령을 이어가 이목을 집중시켰다. 특히, 남편은 다른 직원 앞에서도 아내에 대한 폭언을 서슴지 않는가 하면, 아내를 향해 "XX, 미친 것 아냐", "XXX가 진짜"라는 귀를 의심하게 하는 막말과 욕설을 쏟아내 충격을 안겼다. 이에 아내뿐만 아니라 헬스장 회원들까지 남편의 눈치를 살피며 긴장했다.이러한 남편의 명령 모드는 퇴근 후에도 이어졌다. 집안일을 하고 있는 아내에게 전화를 걸어 업무 지시를 이어가고, 아내에게 생선 가시를 발라달라고 하고 양말을 신겨달라고 요구하며 24시간 명령 모드를 이어갔다. 이에 아내는 "부부가 아니라 하인이다. 남편의 수발을 다 들어줘야 한다"라고 토로했다.무엇보다, 남편은 사소한 문제에도 극단적으로 짜증을 내고 물건을 집어 던지기까지 하는 감정 기복으로 이목을 집중시켰다. 남편은 자신의 기준에서 어긋나는 상황을 견디지 못하며 결국 모든 탓을 아내에게 돌리고, 쉴 새 없이 몰아세웠다. 계속된 남편의 짜증과 비난에 아내는 "자존감이 많이 낮아졌다"라며 무기력해지는 심정을 털어놨다.왜 남편은 유독 아내에게 모든 탓을 돌리며 분노하는 걸까. 남편은 "모든 발단은 아내"라고 운을 뗐다. 알고 보니 1년 전 아내가 코인 리딩방 투자 사기로 전 재산인 7천만 원을 한순간에 잃고 만 것. 남편은 "직원들 월급을 못 줄 정도였다. 앞이 막막해 안락사약까지 알아봤다"라고 회상했다. 사기 사건 이후 남편의 계속된 비난에 아내는 자해 행동까지 했다고. 아내는 "이 자책감을 갖고 어떻게 결혼생활을 해야 하나 싶었다. 그냥 내가 죽으면 되겠다고 생각했다"라며 눈물을 쏟았다.오은영 박사는 남편에 대해 "예상과 다른 상황이 발생하면 불안을 느끼고, 그 불안을 즉각적인 짜증과 분노로 표출한다"라며 감정 조절의 어려움이 있다고 진단했다. 이어 "통제할 수 없는 일은 반드시 생긴다. 그것을 어떻게 받아들이냐는 결국 자신의 선택"이라고 강조했다. 또한, 아내에게는 학습된 무력감이 보인다며 "두 분은 대화 방식을 혁명처럼 바꿔야 한다"라고 말해 눈길을 끌었다. 특히, 오은영 박사는 부부에게 개인 시간을 가질 것과, 업무 중에는 정확히 호칭을 사용할 것 등을 힐링 리포트로 제시했다.벼랑 끝까지 내몰린 '시녀와 야수 부부'. 방송 말미 남편은 "내가 고쳐야 할 점이 많이 보였다. 표현 방식을 바꾸겠다. 미안하고 사랑한다"라고 전했고, 아내 역시 "결혼생활에 집중해 보고 싶다"라고 의지를 드러냈다. '시녀와 야수 부부'는 무너진 관계 위에서 다시 시작할 수 있을지, ‘시녀와 야수 부부’의 변화에 이목이 쏠린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr