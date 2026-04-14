'사냥개들' 시즌 2에서 압도적인 피지컬을 보여준 배우 태원석 / 사진제공=넷플릭스

'사냥개들' 시즌 2에서 압도적인 피지컬을 보여준 배우 태원석 / 사진제공=넷플릭스

배우 태원석이 '사냥개들' 시즌 2에서 열연했다.지난 3일 공개된 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌 2에서 태원석은 시즌 1에 이어 한층 더 묵직하고 강렬한 존재감을 자랑하는 강인범으로 시청자들과 다시 만났다. 태원석이 맡은 강인범은 말보다는 주먹으로 상대를 제압하는 액션에 특화된 인물이다.강인범은 첫 등장부터 압도적인 피지컬로 시선을 끈 것은 물론 수감 생활 중 건우(우도환 분)를 향해 느끼는 분노와 복수심을 날것으로 표현했다. 또한 그는 본인 못지않은 피지컬의 조폭 무리도 단숨에 때려잡는 등 비현실적인 액션을 보여주며 눈길을 끌었다.태원석은 업그레이드된 강인범 캐릭터를 더 동물적이고 직관적으로 표현하며 시청자들의 이목을 집중시켰다. 그는 커다란 몸집에서 나오는 파워풀한 액션으로 시청자들에게 통쾌함을 선사했을 뿐만 아니라 극 후반까지 건우와 부딪히며 흥미를 더했다.태원석을 비롯해 우도환, 이상이, 정지훈 등이 출연하는 '사냥개들' 시즌 2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우와 우진이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.한편 태원석은 지난해 5월 방송된 JTBC 드라마 '굿보이'에서 배우 박보검(윤동주 역)의 조력자 신재홍 역으로 활약하며 대중에게 눈도장을 찍었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr