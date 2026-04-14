조현아가 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

권순일이 조현아 몸무게를 폭로했다./사진제공='짠한형'

권순일이 조현아의 몸무게를 폭로했다.지난 13일 유튜브 웹예능 '짠한형 신동엽'에는 영상 말미에는 어반자카파 조현아, 권순일이 게스트로 출연하는 예고편이 공개됐다.이날 공개된 영상 속 조현아는 권순일에 대해 "남자로 느껴진 적이 있었는데"라고 깜짝 고백했다. 이에 권순일은 "나 그때 63kg였어. 너보다 몸무게 덜 나갔어"라며 칼 같이 철벽을 그었다. 신동엽의 폭소에 조현아는 권순일에 욕설을 날렸고, '사실은 허물없는 단짝'이라는 자막이 더해졌다. 조현아의 프로필상 키는 153cm로 알려졌다.이어 조현아는 "마음에 드는 남자랑 못 사귄 적은 없는 것 같다"며 "마음에 드는 남자가 있으면"이라고 자신만의 플러팅 성공 비결을 공개했다.그러나 권순일은 "(조현아가) '야 (나한테) 전화 좀 해봐'라고 해서 전화를 하면, '아 왜 자꾸 전화하냐. 하지 말라고 했지 않냐. 내가 언제 들어가든 네가 무슨 상관인데 그만 좀 해라'라고 한다"라고 조현아의 반전 플러팅을 폭로했다. 조현아는 권순일의 폭로에 민망한 듯 자리를 벗어났다. 마지막에는 권순일이 '케이팝 데몬 헌터스' OST를 라이브로 부르는 모습이 예고돼 기대를 높였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr