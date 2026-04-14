BJ 과즙세연과 케이가 열애를 인정했다. / 사진=과즙세연, 케이 채널

BJ 과즙세연과 케이가 열애를 인정했다. / 사진=과즙세연, 케이 채널

BJ 과즙세연과 케이가 열애를 인정했다. / 사진=과즙세연, 케이 채널

BJ 과즙세연과 케이가 열애를 인정했다. / 사진=과즙세연, 케이 채널

BJ 과즙세연과 BJ 케이와 열애를 인정하며 커플 사진을 공개했다.과즙세연은 13일 SOOP(구 아프리카TV)에서 운영 중인 자신의 채널에 공지를 통해 이같은 사실을 전했다.과즙세연은 "최근 소식으로 많이 놀라셨을 것 같아 이렇게 글 남긴다"라며 "제가 먼저 말씀드렸어야 했는데, 방송을 쉬는 동안 남자친구 방송을 통해 제 소식을 먼저 접하게 되신 분들도 계실 것 같아 그 부분은 조금 죄송한 마음이다"라고 털어놓았다. 이어 "이렇게 공지를 통해 직접 저도 이야기를 하는 게 맞다고 생각했다"며 "현재 저는 좋은 사람을 만나면서 잘 지내고 있다"고 밝혔다.과즙세연은 "항상 응원해주시고 기다려주시는 여러분의 마음을 잘 알고 있어서 더 신중하게 생각하다 보니 전달이 늦어지게 된 것 같다"라고 했다. 그러면서 "저는 이번 주 수요일에 방송으로 오겠다"며 "오랜만에 인사드리는 만큼 좋은 모습으로 뵐 수 있도록 준비하겠다"고 밝혔다. 또한 "앞으로는 더 많은 팬들이랑 소통하려고 노력하겠다"며 "항상 응원해주셔서 감사하다"고 덧붙였다.이날 과즙세연은 남자친구인 BJ 케이의 SOOP 채널 라이브 방송에 출연했다. 손을 잡고 등장한 두 사람은 "이렇게 됐다. 예쁘게 사랑하도록 하겠다"며 열애 사실을 밝혔다. 두 사람은 뽀뽀 등 스킨십하는 모습을 보여주기도 했다.케이는 이날 라이브방송뿐만 아니라 '이쁘게 사랑하겠습니다!'라는 공지글을 통해 과즙세연과의 커플샷들도 공개했다. 휴대폰 속 자신들의 모습부터 함께 극장을 찾은 모습까지 달달한 분위기를 자랑한다.앞서 케이가 지난 6일 자신의 채널 게시판에 과즙세연과 함께 찍은 사진을 게재하면서 둘의 열애설이 불거진 바 있다. 한동안 입장을 밝히지 않던 두 사람은 방송과 게시물을 통해 열애 사실을 알리게 됐다.케이는 1989년생, 과즙세연은 2000년생으로, 둘은 11살 나이 차이가 난다. 과즙세연은 2024년 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스에서 방시혁 하이브 의장과 함께 있는 모습이 포착되면서 유명세를 탔다.안녕하세요 🤍최근 소식으로 많이 놀라셨을 것 같아 이렇게 글 남깁니다제가 먼저 말씀드렸어야 했는데, 방송을 쉬는 동안남자친구 방송을 통해 제 소식을 먼저 접하게 되신 분들도 계실 것 같아그 부분은 조금 죄송한 마음이에요 ㅠㅠ그래서 이렇게 공지를 통해 직접 저도 이야기를 하는 게 맞다고 생각했습니다.현재 저는 좋은 사람을 만나면서 잘 지내고 있습니다항상 응원해주시고 기다려주시는 여러분의 마음을 잘 알고 있어서더 신중하게 생각하다 보니 전달이 늦어지게 된 것 같습니다그리고 저는 이번 주 수요일에 방송으로 오겠습니다오랜만에 인사드리는 만큼 좋은 모습으로 뵐 수 있도록 준비할게요!!앞으로는 더 많은 팬들이랑 소통하려고 노력하겠습니당!항상 응원해주셔서 감사합니다 🤍김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr