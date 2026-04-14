웹예능 ‘간절한입’ MC 김지유가 희극인 선배이자 연극 배우로 활약하고 있는 조혜련을 찾아가 무대 후 간절히 먹고 싶은 음식을 함께 영접하는 현장이 공개된다. / 사진 제공=스튜디오 수제

웹예능 ‘간절한입’ MC 김지유가 희극인 선배이자 연극 배우로 활약하고 있는 조혜련을 찾아가 무대 후 간절히 먹고 싶은 음식을 함께 영접하는 현장이 공개된다. / 사진 제공=스튜디오 수제

방송인 조혜련이 연극을 위해 8kg를 감량했다고 밝혔다.14일 저녁 6시 30분 공개되는 웹예능 ‘간절한입’(제작 스튜디오 수제)에는 MC 김지유가 희극인 선배이자 연극 배우로 활약하고 있는 조혜련을 찾아가 무대 후 간절히 먹고 싶은 음식을 함께 영접하는 현장이 공개된다.공연장에 찾아간 MC 김지유는 연극 ‘리타 길들이기’에서 26세 주인공 리타 역으로 완벽 변신한 조혜련의 모습에 놀라움을 숨기지 못한다. 이에 조혜련은 “현재 허리가 24인치”라며 갑자기 치마를 훌러덩 내리는 파격 퍼포먼스로 탄탄한 등 근육과 허리 라인을 인증해 현장을 초토화시킨다. 조혜련은 “연극 속 캐릭터인 리타가 26세 설정인데 내 나이가 56세다. 이 작품이 너무 하고 싶은데 젊음이 조건이었다”며 최화정, 전도연, 공효진 등 역대 ‘리타’들의 명성에 걸맞은 모습을 보여주기 위해 혹독한 관리를 자처했다고 밝힌다.또한 그는 “110분 분량의 2인극 대사를 한 달 만에 외웠다”며 연극 20대 캐릭터를 완벽히 소화하고 싶어 독하게 관리했다”라고 연기를 향한 갈증을 드러낸다. “4개월간 밀가루를 끊었고 8kg 정도 체중이 줄었다”는 조혜련은 “그런데 사람들이 ‘리타 길들이기’보다는 제 다이어트 비결에 관심을 더 갖더라”며 아쉬움을 표하기도. 하지만 조혜련은 “무엇에 의존하는 다이어트보다는 근본적인 식습관 변화로 체중 감량을 이뤄냈다”며 실제 하고 있는 식단과 노하우, 매일 싸가지고 다니는 도시락 등을 모두 공개하며 궁금증을 해소해 줄 전망이다.성공적으로 무대를 마친 조혜련이 향할 곳은 그토록 간절했던 곱창집이다. 다이어트를 위해 무려 8개월 가까이 최애 음식이라는 곱창을 끊었다는 조혜련은 모둠 곱창이 익자마자 숟가락에 소곱창을 산처럼 쌓아 올리는 ‘고삐 풀린 먹방’을 선보인다. 보는 이들마저 행복함을 느끼게 만드는 조혜련의 리얼한 반응과 행복감 넘치는 먹방은 ‘식욕 봉인 해제’ 순간은 시청자들에게 ‘간절한입’에서만 볼 수 있는 카타르시스를 선사할 것으로 기대를 모은다.14일 저녁 6시 30분 유튜브 채널 ‘스튜디오 수제’의 ‘간절한입’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr