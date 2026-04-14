이용식 사위, 스케일 제대로네… 30kg 뺀 ♥아내 생일 선물이 어마어마

트로트가수 원혁이 신곡을 발매했다.최근 원혁은 “사랑하는 아내 수민이의 생일을 축하하는 선물로 노래를 발매했습니다🎵🎵 '청혼'이라는 제목처럼 처음의 설레임과 사랑을 잃지않고 이쁘게 잘사는 모습 보여드릴께요❣️ 수민아 생일 축하하고 너무 너무 사랑합니다😍”라고 적었다.한편 이수민은 2024년 원혁과 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다. 이수민은 출산 이후 최근 다이어트에 성공하며 30kg를 감량했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr