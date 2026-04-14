유튜버 겸 방송인 랄랄이 워킹맘으로서 딸에게 미안한 감정을 표현했다. 사진=유튜버 겸 방송인 랄랄 SNS

유튜버 겸 방송인 랄랄이 워킹맘으로서 딸에게 미안한 감정을 표현했다. 사진=유튜버 겸 방송인 랄랄 SNS

유튜버 겸 방송인 랄랄이 워킹맘으로서 딸에게 미안한 감정을 표현했다.랄랄은 지난 13일 자신의 계정에 "엄마가 바빠서 미안해 돈 벌어서 채널이랑 재산 많이 물려주고 죽을게"라는 문구와 함께 사진을 게시했다.이날 공개된 사진 속 랄랄은 잠든 딸을 품에 꼭 안고 있는 모습이다.랄랄은 "엄마 아빠 4일 동안 없는데 갔다오면 우리 애기 울면서 소리지를 것 같다. 감기 걸렸는데"라며 바쁜 일정으로 인해 아픈 아이를 직접 챙기지 못하는 상황에 대한 속상함을 내비쳤다.한편 랄랄은 지난 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr