가수 이상민이 과거 빚 규모를 밝혔다. / 사진='동상이몽2' 선공개 영상 캡처

가수 이상민이 과거 빚 규모를 밝혔다. / 사진='동상이몽2' 선공개 영상 캡처

가수 이상민이 과거 빚이 그간 알려졌던 69억 원보다 많았다고 고백했다.13일 SBS Entertainmnet 유튜브 채널에는 '이상민, '연쇄 창업마' 이봉원x김병현과 비교할 수 없는 과거사'라는 제목의 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 선공개 영상이 게시됐다.이봉원은 창업 후 11번, 김병현은 6번의 망한 경험이 있다고 언급됐다. 서장훈은 "연쇄창업마 하면 이상민 씨도 빠질 수 없다"고 말했다. 이상민은 "두 분의 소식은 제가 보기에는 세지 않다"고 말했다. 이어 "재건을 끊임없이 할 수 있는 건 망한 게 아니다"라며 "망한 건 망하고 나서 재건하기까지 시간을 따진다. 저는 20년 걸렸다"고 털어놓았다.김숙은 "여기서 서열 따질 건 아니지만 밝혀진 금액만 60억"이라고 이상민의 과거 빚을 언급했다.이상민은 "솔직히 여기서 얘기하지만 69억은 시작 금액이었다"고 고백했다. 이어 "나중에 벌기 시작하면서 제가 잘 버는 것 같으니까 (채권자들이) '좀 더 받아야겠다' 하더라. 사람이 어쩔 수 없다. 마음이 변한다"라며 "이런 금액은 방송에서 얘기하지 않았다"고 털어놓았다.이상민은 "진짜 망한 건 뭐냐면 모르는 사람이 와서 나한테 '네가 나한테 줘야 할 돈이 있다'고 설명하는 거다. 그런 거까지 내가 줘야되는 걸 상상 못한 게 진짜 망한 거다"라고 전했다. 그러면서 이상민은 김구라, 서장훈이 자신의 재기를 도와준 은인이라 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr