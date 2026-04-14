변우석과 아이유가 각 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 변우석이 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞춘 아이유를 두고 "섹시하다"고 칭찬했다./사진='엘르' 유튜브 채널 화면 캡처

배우 변우석이 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞춘 아이유를 두고 "섹시하다"고 칭찬했다./사진='엘르' 유튜브 채널 화면 캡처

배우 변우석이 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞춘 아이유를 두고 "섹시하다"고 칭찬했다.지난 13일 유튜브 채널 '엘르 코리아'에는 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에 함께 출연 중인 아이유와 변우석이 등장했다. 영상 속 두 사람은 서로의 장점을 이야기하는 시간을 가졌다.아이유는 변우석을 향해 "정말 귀엽고 관대하며 피부가 좋다"고 칭찬했고, 이에 변우석은 "아이유는 진짜 정말 섹시하다"고 답하며 현장 분위기를 달아오르게 했다. 뜻밖의 발언에 아이유는 "약간 멕인 것 같다"고 농담을 건넸지만, 변우석은 "진심으로 뼈에 새겨서 하는 말"이라며 웃음을 더했다.두 사람은 '상대에게 고마웠던 순간'과 '조금 얄미웠던 순간'에 대한 질문도 받았다. 변우석은 아이유에게 고마웠던 순간으로 "연기할 때 서로 따로 촬영하지 않나. 제 연기가 더 잘 나오도록 반대편에서도 잘 받쳐줘서 팬이 됐다"고 밝혔다.아이유가 "원래는 전혀 팬이 아니었냐"고 묻자, 변우석은 "노래는 좋아했지만, 팬은 아니었다"고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다. 이어 변우석은 아이유가 얄미웠던 순간으로 "현장에서 먼저 갈 때"를 꼽았다. 이에 아이유는 "반대로 '먼저 가는 거 아니지?'라고 하면 기다려주기도 했다"고 덧붙였다.아이유 역시 변우석에게 고마웠던 순간을 떠올렸다. 그는 "처음 촬영할 때는 걱정도 많고 몰입에 대한 부담도 있었다"며 "그런데 우석 씨가 현장에 들어오는 순간 왕자님 같았다. 이안대군 그 자체였다"고 전했다. 이어 "따로 몰입하려고 애쓰지 않아도 됐다"고 덧붙이며 극찬을 아끼지 않았다.변우석이 "너무 큰 칭찬 아니냐"고 반응하자, 아이유는 얄미웠던 순간도 솔직하게 밝혔다. 아이유는 "키가 워낙 크지 않나"라며 190cm인 변우석의 키를 언급한 뒤 "굽 있는 신발을 신고 올 때가 있어서 '양말만 신고 오면 안 되냐'고 말한 적 있다"고 전해 웃음을 자아냈다.아이유는 변우석이 굽 없는 신발로 바꿔 신으며 배려했다고 밝히며 "밑창이 있는지 모를 정도였다"고 덧붙여 훈훈함을 더했다. 또 "얼굴이 작은데 앞머리까지 내리면 더 얄밉게 느껴지더라. 굽도 있는데 앞머리까지 내리는 날이 있다"고 말해 유쾌한 분위기를 이어갔다. 이에 변우석은 "그런 날은 보통 전날 먼저 퇴근한 날이었다"고 받아치며 현장을 웃음으로 물들였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr