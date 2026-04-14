사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 배우 아이유가 변우석 비밀을 폭로했다.14일 장도연이 진행하는 유튜브 웹예능 '살롱드립'은 '팀 대군부인을 볼 채비를 하라!'편으로 MBC '21세기 대군부인' 주역 아이유 변우석 노상현 공승연이 출연했다.이날 아이유는 '21세기 대군부인' 출연 이유로 변우석을 꼽았다. 그는 "극 중 성희주 캐릭터가 성격이 독특하고 안 좋아서 더 매력적으로 느껴졌다. 대본을 보고 바로 출연을 결정했다"고 말했다.변우석이 "나는 아이유가 한다는 얘기를 듣고 하고 싶었다"고 밝히자, 아이유 역시 "나도 변우석이 맡는다고 해서 대본 받자마자 출연 결심했다. 그를 상상하며 읽었을 때 너무 잘 어울렸다"고 전했다.그 가운데 공승연은 "핫한 배우들이 나오니까 이 열차를 타고 싶었다"고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.촬영장 분위기는 화기애애했다. 아이유는 빼빼로와 스피커를 선물했고, 노상현은 크리스마스에 산타 모자를 쓰고 직접 고른 과자를 스태프들에게 나눴다고. 변우석 역시 '21' 새긴 커스텀 신발을 제작해 선물했고, 종방연에서는 출연자들이 금까지 준비해 럭키드로우를 진행하며 현장을 뜨겁게 달궜다고 이야기했다.아이유는 "3~4회부터 몰입도가 확 올라간다. 엔딩을 눈을 못 떼게 만드는 작품"이라고 자신했다. 그러면서 "감독님이 전 회차 편집을 마친 뒤 '우리 다 스타 된다'고 할 정도로 자신감을 보였다"며 기대감을 높였다.아이유는 박준화 감독 스타일에 대해 "아침형 인간이라, 저녁 먹으면 졸린 스타일이었다. 덕분에 콜이 엄청 빨라서 새벽 4시에 모이기도 했다"고 털어놨다.'저녁이 있는 삶'에 만족했지만, 변우석은 "이 정도까지는 아니긴 했다"며 너무 빠른 콜 시간에 불만을 내비쳤다. 그러면서 "아침과 저녁 컨디션이 다르다"고 고백했고, 아이유는 "잘 부어서 저녁이 될수록 멋있어지더라"고 설명해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr