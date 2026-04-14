사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 둘째 임신을 준비하며 정신과 상담까지 받았다.14일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '*충격* 임신 준비 중 정신과에서 엄마 부적합 판단 받은 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 둘째 임신을 준비하는 과정에서 겪고 있는 솔직한 심경을 전했다. 그는 "약이 떨어져서 한 달 쉬려고 병원에 갔더니 난포가 보인다고 하더라"며 "그 말을 듣는데 눈물이 핑 돌았다"고 말했다.하지만 기쁨과 동시에 현실적인 고민도 이어졌다. 황보라는 "애가 하나 있는데 굳이 왜 고생하냐는 댓글도 많다"면서 "틀린 말 하나도 없다. 나도 하나만 키우고 싶다"고 솔직하게 인정했다. 그럼에도 둘째를 포기하지 못하는 이유에 대해서는 "나는 외동으로 자라 부모님을 혼자 책임져야 한다는 부담이 있었다. 형제가 있었으면 좋겠다는 생각을 많이 했다"고 털어놨다.이어 "결혼하고 가족이 생기면서 책임감의 무게가 조금은 가벼워졌지만, 내 아이에게는 그런 부담을 주고 싶지 않다. 나를 위한 게 아니라 우인이를 위해서 동생을 만들어주고 싶다"고 강조했다.시험관 시술 과정에서 지친 기색을 내비친 황보라는 남편 김영훈과 정신과 상담을 받았다. 그는 "어느 순간 힘이 하나도 없고 에너지가 바닥난 느낌이다. 완벽주의 성향이 더 심해지면서 스스로를 너무 조이고 있는 것 같다"며 심리적인 압박감을 드러냈다.이는 부부 관계에도 영향을 미쳤다. 황보라는 "남편이 내가 너무 예민해졌다고 하더라"며 "말투 하나하나가 거슬리고 힘들었는데, 오히려 남편이 나를 보면서 더 조심하고 잘해주게 됐다"고 말했다.전문의는 조심스럽게 "육아에 적합한 성격은 아니다"라고 진단했다. 황보라는 "가만히 있어야 하는데 그게 안 된다. 아이를 지켜봐야 하는 상황에서도 계속 움직이게 된다"고 털어놨다.전문의는 "끝까지 지속하고 억제하는 능력이 부족한 편이다. 요즘 말하는 HSP 성향처럼 자극에 민감하게 반응하는 상태"라고 설명했다. 이 진단에 깊이 공감한 황보라는 "육아 자체도 힘든데 내 성향까지 겹치니 스트레스를 더 받을 수밖에 없었다. 그래도 지금 상태를 알게 된 것만으로도 도움이 된다"고 전했다.황보라는 둘째 임신을 향한 의지를 꺾지 않았다. 황보라는 "지금도 쉽지는 않지만 가능성이 있다면 계속 도전해보고 싶다. 아이를 위해서라도 포기하지 않겠다"고 밝혔다.한편 황보라는 2022년 결혼해 2024년 첫 아들을 품에 안았으며, 현재 둘째 임신을 위해 시험관 시술 과정을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr