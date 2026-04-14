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‘신랑수업2’ 5회에서는 ‘배구계의 강동원’ 김요한이 ‘4학년 0반’으로 첫인사를 올려 ‘멘토군단’ 이승철, 탁재훈, 송해나의 환대를 받는 현장이 공개된다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

2014년 이혼한 방송인 탁재훈(57)이 결정사 가입 비용을 물었다.16일 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 5회에서는 '배구계의 강동원' 김요한이 '4학년 0반'으로 첫인사를 올려 '멘토군단' 이승철, 탁재훈, 송해나의 환대를 받는 현장이 공개된다.김요한은 '결혼 정보 회사(결정사)'를 방문한다. 신랑감으로서 객관적인 현실과 마주하는 것인데, '결정사'에서 그는 "사실 10년 전에도 이곳에 와서 가입을 고민했었다"고 고백한다. 커플 매니저는 "만 나이로 쳐도 '40세'라 만혼에 해당한다"며 매서운 '팩트 폭격'을 날리고, "연애를 안 한 지 3년이 넘었다는 점은 연애 성향 파악을 어렵게 해 매칭 난도를 높이는 요소"라고 분석한다.또한 "지나치게 큰 키와 너무 잘생긴 외모도 상대에게 부담이 될 수 있다"고 해 김요한을 당황시킨다. 예상치 못한 '감점 요소'와 커플 매니저의 신랄한 평가에 김요한은 급격히 어두운 안색을 보인다. 과연 김요한이 현실의 벽을 뛰어넘어 결혼까지 '강 스파이크'를 날릴 수 있을지 궁금증이 쏠린다.그런가 하면 '학생주임' 탁재훈은 김요한의 '결정사' 가입 비용을 듣자, "내가 지금 가게 된다면 가입비가 1억 원은 되겠네?"라고 해 모두를 폭소케 한다. 직후 김요한은 "등급표를 직접 확인해 본 결과, 실제로 탁재훈의 가입 조건은 1억 원 정도 하더라. 소름 돋는다"라고 진지하게 말해 2차 폭소를 안긴다.16일 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 5회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr