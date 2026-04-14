김하온과 열애를 인정한 과즙세연./사진=SOOP 영상 캡처.

이하 BJ 과즙세연 입장 전문.

BJ 과즙세연이 11세 연상 BJ 케이와 열애 중임을 밝혔다.13일 과즙세연은 자신의 방송 플랫폼 숲(SOOP, 구 아프리카 TV) 공지 게시판에 케이와의 열애을 공식 발표했다.그는 "최근 소식으로 많이 놀라셨을 것 같아 이렇게 글 남긴다”며 “먼저 말씀드렸어야 했는데, 방송을 쉬는 동안 남자친구 방송을 통해 제 소식을 먼저 접하게 되신 분들도 계실 것 같아 그 부분은 조금 죄송한 마음”이라고 전했다.이어 그는 “현재 저는 좋은 사람을 만나면서 잘 지내고 있다”며 “항상 응원해주시고 기다려주시는 여러분의 마음을 잘 알고 있어서 더 신중하게 생각하다 보니 전달이 늦어지게 된 것 같다”고 설명했다. 그러면서 “앞으로는 더 많은 팬들이랑 소통하려고 노력하겠다”고 다짐했다.이날 케이는 “케이 중대발표”라는 제목으로 라이브 방송을 진행했다. 공개된 라이브 방송에는 과즙세연이 출연, 지난해 7월의 지인 결혼식 뒷풀이 자리에서 처음 만나, 8개월 째 교제 중인 사실을 밝혔다. 특히 이 방송에서 두 사람은 손을 잡거나 입 맞추는 다정한 스킨십을 보이기도 했다.한편 과즙세연은 2024년 넷플릭스 ‘더 인플루언서’에 출연해 화제를 모은 인물이다. 이듬해 방시혁 하이브 의장과 미국 LA 베벌리힐스의 한 거리에서 함께 목격돼 화제를 모은 바 있다. 과즙세연은 '고등래퍼2' 출신 래퍼 김하온과 열애설에 휩싸이기도 했다.과즙세연은 지난 3일 유튜브 채널 '뷰티풀너드'에 출연해 “유명 래퍼가 내게 호감을 보이며 DM(다이렉트 메시지)을 보냈었는데, 방 의장과 관련 기사가 터지자마자 메시지를 모두 취소하고 삭제하더라”고 말했다.이어 “이름만 대면 알 만한 유명 배우도 어디서 마주친 후 내 계정을 팔로우했다가 몰래 취소했더라. 축구 선수와 유명인들도 내 인스타그램 스토리에 하트를 누른 적이 있다”고 밝혔다.BJ 케이는 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 300평 규모 포항 본가를 공개한 바 있다. 또 별풍선으로 얻은 수익으로 수억원 대의 슈퍼카들을 샀다고 자랑하기도 했다.안녕하세요.최근 소식으로 많이 놀라셨을 것 같아 이렇게 글 남깁니다.제가 먼저 말씀드렸어야 했는데, 방송을 쉬는 동안 남자친구 방송을 통해 제 소식을 먼저 접하게 되신 분들도 계실 것 같아 그 부분은 조금 죄송한 마음이에요. ㅠㅠ그래서 이렇게 공지를 통해 직접 저도 이야기를 하는 게 맞다고 생각했습니다.현재 저는 좋은 사람을 만나면서 잘 지내고 있습니다.항상 응원해주시고 기다려주시는 여러분의 마음을 잘 알고 있어서더 신중하게 생각하다 보니 전달이 늦어지게 된 것 같습니다.그리고 저는 이번 주 수요일에 방송으로 오겠습니다.오랜만에 인사드리는 만큼 좋은 모습으로 뵐 수 있도록 준비할게요!!앞으로는 더 많은 팬들이랑 소통하려고 노력하겠습니당!항상 응원해주셔서 감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr