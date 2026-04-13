AB6IX(가 5월 23일과 24일 블루스퀘어 우리ONE뱅킹홀에서 단독 콘서트를 개최한다./사진제공=브랜뉴뮤직

AB6IX(가 5월 23일과 24일 블루스퀘어 우리ONE뱅킹홀에서 단독 콘서트를 개최한다./사진제공=브랜뉴뮤직

2019년 데뷔한 AB6IX(에이비식스, 전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)가 5월 23일과 24일 블루스퀘어 우리ONE뱅킹홀에서 단독 콘서트를 개최한다. AB6IX 멤버 이대휘와 박우진은 이달 말 첫 방송 되는 엠넷 '워너원고'를 통해 7년 만에 워너원으로서 팬들과 다시 만날 예정인 것으로 알려졌다. 또한 AB6IX는 다음 달 소속사 브랜뉴뮤직과의 전속계약이 종료될 예정인 것으로 전해졌다.소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 13일 오후 7시 NOL티켓을 통해 2026 AB6IX 콘서트 '6IX TO SEVEN(식스 투 세븐)' 공연 티켓의 팬클럽 선예매를 시작하며, 오는 17일 오후 7시에는 일반 예매를 진행한다. 브랜뉴뮤직은 이에 맞춰 AB6IX 공식 SNS 채널을 통해 이번 콘서트 '6IX TO SEVEN'의 콘셉트 포토와 라이브 클립을 공개하며 기대감을 끌어올렸다.사진 속 AB6IX 멤버들은 흰색 수트를 착용한 채 눈부신 비주얼을 자랑하며 시선을 사로잡았고, 각 멤버의 솔로곡을 활용해 제작된 4개의 라이브 클립은 콘서트에서 처음 공개될 솔로 무대에 대한 기대감을 높였다.AB6IX는 7주년 콘서트 '6IX TO SEVEN' 이후 그룹 휴식기에 돌입하며, 멤버들은 개인 활동에 집중할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr