배우 온주완과 그룹 걸스데이 멤버 방민아가 각각 다른 행사장에서 취재진 앞 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=MBN·채널S ‘전현무계획3’

배우 온주완이 그룹 걸스데이 멤버 방민아와의 러브스토리를 전격 공개했다.지난 10일 방송된 MBN '전현무계획3' 26회에서는 전현무와 여행 유튜버 곽튜브가 대전의 아들이자 민아 남편인 온주완과 대전 먹트립에 나선 현장이 그려졌다.이날 전현무는 온주완에게 가장 궁금했던 결혼 질문을 던졌다. 온주완은 "5년 연애 끝에 결혼했다. 신혼생활 너무 좋다"고 밝혔다.그는 "비밀 연애 안했다. 연애 때 손잡고 다녀도 기사가 안 났다"며 "그래서 민아랑 '세상이 우리한테 관심이 없나 봐'라고 얘기하곤 했다"며 웃었다.또 온주완은 "(민아랑) 10년 전 드라마 '미녀 공심이'에서 처음 만났고, 이후 뮤지컬에서 재회했다"면서 "하루에 10시간씩 연습을 같이 하다가 제가 먼저 고백했다"고 비화를 털어놨다.이어 전현무는 온주완과 곽튜브에게 "아내에게 전화해 '사랑해'라는 말을 먼저 들으면 이긴다"라며 게임을 진행했다. 그러자 온주완은 민아에게 전화를 걸어 "비 오니까 로맨틱한 말을 듣고 싶다"고 말했다. 그러나 민아는 "왜 안하던 짓을 해?"라고 말해 폭소를 유발했다. 하지만 이내 민아는 "사랑한다고?"라며 미션을 수행해 훈훈함을 안겼다.한편 온주완과 민아는 지난해 11월 29일 백년가약을 맺었다. 온주완은 결혼 발표 당시 자신의 팬들에게 변함 없는 관계를 약속하면서 민아의 팬들을 향해 "흠집 나지 않게 소중히 아끼고 옆에서 잘 지키겠다"고 선언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr