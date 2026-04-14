전 이동격투기 선수 최홍만이 시상식 참석차 방송국 나들이에 나섰다. / 사진=최홍만 SNS

사진=최홍만 SNS

이종격투기선수 출신 최홍만이 깊은 덕후 면모를 보였다.최홍만은 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최홍만이 펼쳐지는 핸드폰을 한 손으로 가볍게 쥐고 있는 모습. 특히 그의 책상 주변에는 고양이 캐릭터 물티슈와 텀블러 휴지, 파우치까지 가득 쌓여있어 눈길을 끌었다.최홍만은 과거 방송을 통해 해당 캐릭터에 대한 사랑을 거듭 보여준 바 있다. 지난해 9월 방송된 SBS 예능 '돌싱포맨'에서 그는 썸녀와 캐릭터 고양이 중 선택하라는 질문에 "어렵기는 하다"며 고민하기도 했다.한편 최홍만은 1980년생으로 올해 45세다. 2003년 씨름으로 시작해 2005년 격투기 종목으로 전행했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr