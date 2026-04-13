투모로우바이투게더 / 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 투모로우바이투게더가 13일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 미니 8집 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 있다 / 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 투모로우바이투게더가 13일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 미니 8집 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 있다/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 투모로우바이투게더가 13일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 미니 8집 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 있다 / 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 투모로우바이투게더가 13일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 미니 8집 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 있다 / 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 투모로우바이투게더가 13일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 미니 8집 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 있다/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 투모로우바이투게더가 전원 재계약 이후 더 끈끈해진 모습으로 돌아왔다. 그간 가상 소년의 이야기를 노래하던 이들은 이제 직접 화자가 돼 자신의 이야기를 풀어낸다.투모로우바이투게더(TXT·수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 13일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'는 끝이 보이는 사랑을 붙잡고 싶은 애절함을 그린 일렉트로 팝(Electro pop) 장르의 곡이다. 곡에 담긴 애절함은 꿈을 향한 다섯 멤버의 의지로도 해석할 수 있다. 신보에는 타이틀곡을 비롯해 'Bed of Thorns', 'Take Me to Nirvana (feat. 万妮达Vinida Weng)', 'So What', '21st Century Romance', '다음의 다음'까지 총 6곡이 수록된다.서정적이고 긴 음반 명은 팀의 데뷔 초 음악을 떠올리게 한다. 이들은 데뷔곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)', 정규 1집 '꿈의 장: MAGIC' 타이틀곡 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)' 등 개성 있는 제목으로 주목받았다. 휴닝카이는 "이번 앨범명도 참 길다"며 "듣자마자 반가웠다. 데뷔 초 긴 제목으로 화제가 됐었는데, 확실히 우리 색깔 중 하나라고 생각한다"고 했다. 수빈은 "오랜만에 곡 제목이 한글이라 더 반가웠다. 팬들도 데뷔 초가 떠오른다고 했다. 다시 데뷔한다는 마음으로 준비한 음반이라, 그런 이야기가 큰 칭찬으로 와닿았다"고 말했다.투모로우바이투게더는 지난해 소속사 빅히트 뮤직과 전원 재계약했다. 멤버들은 서로의 마음을 빠르게 확인했다고. 태현은 "멤버들이 의견을 맞추는 데 한 시간이 채 안 걸렸다. 아직 팀으로 활동하고 싶은 마음이 크고, 팬들과 함께하고 싶은 마음이 커서 당연히 재계약해야겠다고 생각했다. 팬들을 7년이 될 때까지 기다리게 하는 것보다 빨리 안정감을 주고 싶어서 콘서트에서 재계약 소식을 전하게 됐다"고 말했다.멤버들은 재계약을 앞두고 소속사 선배인 방탄소년단 RM을 찾아갔다. 태현은 "RM 선배님이 정성스럽게 조언을 줬다. 시간이 꽤 지나 기억이 잘 안 나니까 과거 파일을 일일이 확인하고 도움을 줬다. 벌써 7년을 활동했냐며 수고했다고 따뜻하게 이야기해 줬다"고 전했다. 지난주 열린 방탄소년단 콘서트에도 참석했다. 휴닝카이는 "배울 점이 많았다. 비 오는 날이라 무대 컨디션 자체가 좋지 않았는데, 오히려 그걸 활용해서 더 분위기 있게 잘 풀어 나갔다. 분석하면서 공연을 봤고, 재미있었다. 여기서 얻은 힘으로 무대를 더 열심히 할 예정"이라고 밝혔다.이번 앨범은 재계약 체결 이후 첫 컴백작이다. 수빈은 "재계약 이후 첫 앨범이라 감회가 새롭다. 멋있는 모습을 보여드리겠다"고 밝혔다. 연준 역시 "데뷔하는 마음으로 준비했다. 어떻게 봐주실지 궁금하다"고 설레는 마음을 내비쳤다. 태현은 "지난 7년간 늘 그랬듯, 이번에도 최선을 다하겠다"며 열정 가득한 모습을 보였다.멤버들은 신보에 자신들의 이야기를 담았다. 그만큼 멤버들의 참여도나 응집력도 높았다고. 휴닝카이는 "지난 7년 재계약을 거치며 느꼈던 실제 감정을 담았다. 다섯 명이 직접 화자가 된 점이 특별하다"고 설명했다. 태현은 "어떤 음악을 하고 싶은지, 어떤 생각을 하고 있는지 제작진과 인터뷰를 했다. 멤버들이 하는 생각이 신기하게도 비슷했다"고 전했다.데뷔 후 7년 동안 느꼈던 내면의 불안과 미래에 대한 불확실성을 '가시'에 비유했다. 재계약도 마쳤고, 8년 차가 됐지만 마냥 화려하지만은 않았다. 미래에 대한 불안감도 있었고 더 높이 올라가고픈 갈망도 있었다. 범규는 "기쁜 순간도 많았지만 반대로 불안하고 고민하던 시기도 분명히 있었다. 그런 감정을 이번 앨범에 솔직하게 담아보고 싶었다"고 말했다. 태현은 "아무것도 몰랐을 땐 데뷔만 하면 글로벌 스타가 되는 줄 알았다. 현실과 이상 사이 차이가 꽤 있었고, 티낼 수 없는 고민과 힘든 순간이 있었다"고 했다.예상치 못하게 닥쳤던 코로나19 사태도 불안감을 더했다. 다양한 순간을 함께 견디며 멤버들은 한층 단단해졌다. 수빈은 "데뷔하고 약 1년 만에 코로나가 터졌다. 아직 신인이었고, 접해야 할 게 많은 시기에 갑자기 모든 게 다 단절돼 버려서 그때 많이 힘들었다. 아예 접하지 않았던 게 아니고 잠깐 접해봤으니 줬다가 빼앗은 느낌이었다. 그래서 그때는 힘든 시기를 보냈다. 지금은 멤버 모두 정신적으로도 많이 성숙해졌고 좀 이런저런 일들을 같이 겪으면서 더 끈끈해졌다"고 말했다.투모로우바이투게더는 더 높은 목표를 향해 나아간다. 태현은 "우리의 스펙트럼이 그간 점점 더 넓어져 왔기 때문에 다음이 기대된다. 어떤 것까지 멤버들이 소화할 수 있을까, 또 어떤 걸 더 멋있고 새롭게 보여드릴 수 있을까. 빌보드 성적 등 수치적인 것들도 당연히 중요하지만, 이번에 멤버들이랑 이야기하면서 건강하게 행복하게 활동하는 게 무조건 1번이라고 생각했다. 결과보다도 과정이 행복해야 한다"고 말했다. 그러면서도 "빌보드 1등 하고 싶다"고 당찬 목표를 밝혔다.투모로우바이투게더 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr