BTS RM, TXT 태현/ 사진=텐아시아 DB

그룹 투모로우바이투게더가 소속사와 재계약을 앞두고 방탄소년단 RM에게 조언을 구했다.투모로우바이투게더(TXT·수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 13일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.투모로우바이투게더는 지난해 소속사 빅히트 뮤직과 전원 재계약을 체결했다. 멤버들은 서로의 마음을 빠르게 확인했다고. 태현은 "멤버들이 의견을 맞추는 데 한 시간이 채 안 걸렸다. 아직 팀으로 활동하고 싶은 마음이 크고, 팬들과 함께하고 싶은 마음이 커서 당연히 재계약해야겠다고 생각했다. 팬들을 7년이 될 때까지 기다리게 하는 것보다 빨리 안정감을 주고 싶어서 콘서트에서 재계약 소식을 전하게 됐다"고 말했다.멤버들은 재계약을 앞두고 소속사 선배인 방탄소년단 RM을 찾아갔다. 태현은 "RM 선배님이 정성스럽게 조언을 줬다. 시간이 꽤 지나 기억이 잘 안 나니까 과거 파일을 일일이 확인하고 도움을 줬다. 벌써 7년을 활동했냐며 수고했다고 따뜻하게 이야기해 줬다"고 전했다.타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'는 끝이 보이는 사랑을 붙잡고 싶은 애절함을 그린 일렉트로 팝(Electro pop) 장르 곡이다. 곡에 담긴 애절함은 꿈을 향한 다섯 멤버의 의지로도 해석할 수 있다. 신보에는 타이틀곡을 비롯해 'Bed of Thorns', 'Take Me to Nirvana (feat. 万妮达Vinida Weng)', 'So What', '21st Century Romance', '다음의 다음'까지 총 6곡이 수록된다.투모로우바이투게더 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr