전종서, TXT 수빈/ 사진=텐아시아 DB, 조준원 기자 wizard333@

그룹 투모로우바이투게더가 배우 전종서와 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.투모로우바이투게더(TXT·수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 13일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.타이틀곡 뮤직비디오에는 전종서가 출연했다. 수빈은 "촬영 전부터 전종서 배우가 낯을 많이 가린다는 말을 많이 들었다. 실제로 촬영 들어가기 전에는 눈도 잘 못 마주치고 수줍어했는데, 슛 들어가자마자 다정한 연인으로 확 돌변해 연기하시더라. '아. 이게 배우구나' 느꼈다"고 비하인드를 전했다.타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'는 끝이 보이는 사랑을 붙잡고 싶은 애절함을 그린 일렉트로 팝(Electro pop) 장르 곡이다. 곡에 담긴 애절함은 꿈을 향한 다섯 멤버의 의지로도 해석할 수 있다. 신보에는 타이틀곡을 비롯해 'Bed of Thorns', 'Take Me to Nirvana (feat. 万妮达Vinida Weng)', 'So What', '21st Century Romance', '다음의 다음'까지 총 6곡이 수록된다.투모로우바이투게더 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr