투모로우바이투게더 / 사진=조준원 기자 wizard333@
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그룹 투모로우바이투게더가 소속사 빅히트 뮤직과 재계약 후 첫 컴백에 나선다.

투모로우바이투게더(TXT·수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 13일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.

투모로우바이투게더는 지난해 소속사 빅히트 뮤직과 전원 재계약했다. 이번 앨범은 재계약 체결 이후 첫 컴백작이다. 수빈은 "재계약 이후 첫 앨범이라 감회가 새롭다. 멋있는 모습을 보여드리겠다"고 밝혔다. 연준 역시 "데뷔하는 마음으로 준비했다. 어떻게 봐주실지 궁금하다"라고 설레는 마음을 내비쳤다.
투모로우바이투게더 / 사진=조준원 기자 wizard333@
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범규는 "소년의 성장 서사를 하던 우리가 애절한 사랑 이야기로 돌아왔다. 우리가 벌써 8년 차다. 시간이 굉장히 빠르다. 이렇게 성장하는 동안 함께해줘서 감사하다"고 말했다. 태현은 "지난 7년간 늘 그랬듯, 이번에도 최선을 다하겠다"며 여전한 열정을 자랑했다.

타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'는 끝이 보이는 사랑을 붙잡고 싶은 애절함을 그린 일렉트로 팝(Electro pop) 장르 곡이다. 곡에 담긴 애절함은 꿈을 향한 다섯 멤버의 의지로도 해석할 수 있다. 신보에는 타이틀곡을 비롯해 'Bed of Thorns', 'Take Me to Nirvana (feat. 万妮达Vinida Weng)', 'So What', '21st Century Romance', '다음의 다음'까지 총 6곡이 수록된다.

투모로우바이투게더 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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