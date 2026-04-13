투모로우바이투게더 / 사진=조준원 기자 wizard333@

투모로우바이투게더 / 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 투모로우바이투게더가 소속사 빅히트 뮤직과 재계약 후 첫 컴백에 나선다.투모로우바이투게더(TXT·수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 13일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.투모로우바이투게더는 지난해 소속사 빅히트 뮤직과 전원 재계약했다. 이번 앨범은 재계약 체결 이후 첫 컴백작이다. 수빈은 "재계약 이후 첫 앨범이라 감회가 새롭다. 멋있는 모습을 보여드리겠다"고 밝혔다. 연준 역시 "데뷔하는 마음으로 준비했다. 어떻게 봐주실지 궁금하다"라고 설레는 마음을 내비쳤다.범규는 "소년의 성장 서사를 하던 우리가 애절한 사랑 이야기로 돌아왔다. 우리가 벌써 8년 차다. 시간이 굉장히 빠르다. 이렇게 성장하는 동안 함께해줘서 감사하다"고 말했다. 태현은 "지난 7년간 늘 그랬듯, 이번에도 최선을 다하겠다"며 여전한 열정을 자랑했다.타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'는 끝이 보이는 사랑을 붙잡고 싶은 애절함을 그린 일렉트로 팝(Electro pop) 장르 곡이다. 곡에 담긴 애절함은 꿈을 향한 다섯 멤버의 의지로도 해석할 수 있다. 신보에는 타이틀곡을 비롯해 'Bed of Thorns', 'Take Me to Nirvana (feat. 万妮达Vinida Weng)', 'So What', '21st Century Romance', '다음의 다음'까지 총 6곡이 수록된다.투모로우바이투게더 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr