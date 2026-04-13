ENA 월화드라마 '허수아비'의 연출을 맡은 박준우 감독 / 사진제공=KT스튜디오지니

ENA 월화드라마 '허수아비'에 출연하는 배우 박해수, 이희준 / 사진제공=KT스튜디오지니

이춘재 연쇄 살인사건을 모티브로 한 작품 '허수아비'의 연출을 맡은 박준우 감독이 "영화 '살인의 추억'과는 다르다"며 작품에 대한 관심을 요청했다.13일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 월화드라마 '허수아비' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박해수, 이희준, 곽선영, 박준우 감독이 참석했다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 인물과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다.박해수는 진실과 정의를 쫓는 형사 강태주 역을 맡았다. 박해수는 "강태주는 짱돌 같다. 사건을 해결하기 위해 부단히 애쓰고 자주 깨진다. 조금 답답한 부분이 있을 수 있지만 부서져도 계속 일어나서 걸어가는 게 매력적인 캐릭터"라며 말문을 열었다.박해수와 혐관(혐오 관계) 공조를 펼치는 이희준은 정치계 입문을 노리는 검사 차시영으로 분한다. 이희준은 "차시영은 욕망이 가득한 인물이다. 허구의 인물이지만 치밀하고 복잡한 관계에 얽혀있는 설정이 매력적인 캐릭터다. 대본 역시 재밌어서 작품을 선택하게 됐다"고 설명했다.연출을 맡은 박준우 감독은 "왜 이춘재를 놓쳤나, 왜 30년 동안 살인 사건이 미궁속에 빠졌을까에 대해 이야기해 볼 수 있을 것 같아서 이 작품을 기획하게 됐다"고 말했다. 이어 그는 "영화 '살인의 추억'과는 또 다른 느낌의 작품이다. 어떤 차별점을 둘 수 있을지 많이 고민해 나가면서 촬영했으니 기대 부탁드린다"라며 웃었다.'허수아비'는 오는 20일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr