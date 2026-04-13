ENA 월화드라마 '허수아비'에 출연하는 배우 이희준 / 사진=텐아시아DB

ENA 월화드라마 '허수아비'에 출연하는 배우 이희준 / 사진제공=KT스튜디오 지니

2016년 이혜정과 결혼한 배우 이희준이 '허수아비'로 안방극장에 복귀한다.13일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 월화 드라마 '허수아비' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박해수, 이희준, 곽선영, 박준우 감독이 참석했다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 인물과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다.이희준은 정치계 입문을 노리는 검사 차시영 역을 맡았다. 이희준은 "차시영은 욕망이 가득한 인물이다. 허구의 인물이지만 치밀하고 복잡한 관계에 얽혀있는 설정이 매력적인 캐릭터다. 대본 역시 재밌어서 작품을 선택하게 됐다"라며 말문을 열었다.극 중 차시영은 강태주(박해수 분)와 혐관(혐오 관계) 공조를 펼친다. 이에 대해 이희준은 "너무 좋아하는 동생과 작품을 찍을 수 있어 기뻤다"라며 "현장에서도 재밌게 잘 지냈다. 평소에도 너무 친한 사이라 서로 배려하면서 촬영을 잘 마쳤다"고 회상했다.끝으로 이희준은 "살인사건이라는 가볍지 않은 소재를 다루다 보니 모든 스태프, 배우들이 더 신경 써서 작품을 찍었다. 척하는 연기가 아닌 진심을 다해 촬영에 임했으니 많은 기대 부탁드린다"고 당부했다.'허수아비'는 오는 20일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr