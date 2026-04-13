배우 이시영이 둘째 출산 후 빠르게 평소 몸매로 복귀해 나들이를 즐기고 있는 모습. / 사진=이시영 SNS

사진=이시영 SNS

배우 이시영이 아들의 연애를 응원했다.이시영은 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "예쁜 사랑 하세요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이시영의 아들이 여사친과 함께 휴일 액티비티를 즐기고 있는 모습. 특히 이시영은 아들의 연애에 보수적인 태도가 아닌 개방적인 면모를 보여 눈길을 끌었다.이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 지난해 초 파경을 맞았다. 이후 지난해 7월 "현재 임신 중"이라며 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비한 사실을 알렸다.이시영은 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 배아를 이식을 받기로 결정했고, 지난해 11월 딸을 출산했다. 현재 아들과 딸을 슬하에 둔 두 아이의 엄마가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr