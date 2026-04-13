배우 김선호가 서울 팬미팅 '러브 팩토리'를 성료했다. 앞서 김선호은 지난 1월 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?'에서 배우 고윤정과 핑크빛 호흡을 맞췄다.
김선호는 지난 11일과 12일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 진행된 '2026 KIM SEONHO FANMEETING <LOVE FACTORY> ASIA TOUR'(2026 김선호 팬미팅 '러브 팩토리' 아시아 투어) 서울 팬미팅을 성공적으로 마무리했다.
이번 팬미팅은 김선호가 약 2년 만에 개최하는 단독 팬미팅으로 개최 소식과 함께 화제를 모았다. 이날 김선호는 사랑이 담긴 모든 것을 만드는 공장 러브 팩토리의 공장장으로 등장, 팬들의 박수와 함께 팬미팅의 포문을 열었다.
김선호는 근황 토크를 시작으로 일상 루틴, 작품 비하인드와 연기에 대한 이야기 등을 솔직하게 나누며 팬들과 교감했다. 이어 그는 사랑에 대한 각기 다른 주제의 양자택일 코너에서 다양한 상황극을 펼치며 팬들의 설렘 포인트를 자극해 호응을 이끌어 냈다.
팬미팅을 마치며 김선호는 "팬분들을 만나서 같이 소통하고 이야기를 나누는 것만으로도 큰 힐링이 된다. 늘 팬 여러분께 받고만 가는 것 같다. 어려운 시간 내서 와주셔서 진심으로 고맙고 감사하다"고 소감을 전했다.
이어 그는 "2년 만에 다시 만났지만, 마주할 때마다 처음 만났을 때 느꼈던 벅찬 감정들이 떠오른다. 오늘 너무 행복했고 좋은 추억으로 남을 것 같다. 여러분 덕분에 저에게도 오로라가 잘 뜨고 축제가 시작되고 있다. 다시 한번 너무 감사드린다"고 덧붙였다.
한편 서울 팬미팅을 마친 김선호는 자카르타, 카나가와, 마닐라, 타이베이, 방콕에서 '2026 KIM SEONHO FANMEETING <LOVE FACTORY> ASIA TOUR'를 이어갈 예정이다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
김선호는 지난 11일과 12일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 진행된 '2026 KIM SEONHO FANMEETING <LOVE FACTORY> ASIA TOUR'(2026 김선호 팬미팅 '러브 팩토리' 아시아 투어) 서울 팬미팅을 성공적으로 마무리했다.
이번 팬미팅은 김선호가 약 2년 만에 개최하는 단독 팬미팅으로 개최 소식과 함께 화제를 모았다. 이날 김선호는 사랑이 담긴 모든 것을 만드는 공장 러브 팩토리의 공장장으로 등장, 팬들의 박수와 함께 팬미팅의 포문을 열었다.
김선호는 근황 토크를 시작으로 일상 루틴, 작품 비하인드와 연기에 대한 이야기 등을 솔직하게 나누며 팬들과 교감했다. 이어 그는 사랑에 대한 각기 다른 주제의 양자택일 코너에서 다양한 상황극을 펼치며 팬들의 설렘 포인트를 자극해 호응을 이끌어 냈다.
팬미팅을 마치며 김선호는 "팬분들을 만나서 같이 소통하고 이야기를 나누는 것만으로도 큰 힐링이 된다. 늘 팬 여러분께 받고만 가는 것 같다. 어려운 시간 내서 와주셔서 진심으로 고맙고 감사하다"고 소감을 전했다.
이어 그는 "2년 만에 다시 만났지만, 마주할 때마다 처음 만났을 때 느꼈던 벅찬 감정들이 떠오른다. 오늘 너무 행복했고 좋은 추억으로 남을 것 같다. 여러분 덕분에 저에게도 오로라가 잘 뜨고 축제가 시작되고 있다. 다시 한번 너무 감사드린다"고 덧붙였다.
한편 서울 팬미팅을 마친 김선호는 자카르타, 카나가와, 마닐라, 타이베이, 방콕에서 '2026 KIM SEONHO FANMEETING <LOVE FACTORY> ASIA TOUR'를 이어갈 예정이다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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