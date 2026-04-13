[사진 제공 - 지파운데이션]

배우 박유나가 취약계층 여성을 위한 따뜻한 행보를 시작한다.박유나가 국제개발협력 NGO '지파운데이션'의 제7회 기부런 '런포더문(RUN for the MOON)' 캠페인 홍보대사로 선정됐다.'런포더문'은 5월 28일 '세계 월경의 날'을 맞아 경제적 어려움으로 생리대 구매에 부담을 느끼는 여성 취약계층을 돕기 위해 진행되는 버추얼 기부런이다. 이번 행사를 통해 모인 기부금은 국내외 취약계층 여성을 위한 생리용품 지원과 위생 시설 개선 사업에 사용된다. 박유나는 홍보대사로서 캠페인의 선한 취지를 알리고 대중의 참여를 독려하는 등 다양한 활동에 힘을 보탤 예정이다.박유나는 "과거 '깔창 생리대'와 같은 사례를 접하면서, 여전히 많은 여성이 기본적인 위생용품조차 충분히 사용하지 못하는 현실에 안타까움을 느껴 이번 캠페인에 참여하게 됐다"라고 소감을 전했다. 이어 "누구나 일상에서 부담 없이 참여할 수 있는 캠페인인 만큼, 각자의 자리에서 함께 달리며 나눔에 동참해 주시길 바란다"는 당부를 덧붙였다.홍보대사 위촉 소식과 함께 공개된 사진 속 박유나는 공식 보라색 티셔츠를 입고 특유의 맑고 건강한 에너지를 발산하고 있다. 신발 끈을 고쳐 매고 달리기를 준비하는 모습부터 완주 메달을 들고 환하게 웃는 미소까지, 도움이 필요한 이들을 향한 따뜻한 응원을 밝은 표정으로 담아내 눈길을 끈다.한편, 드라마 '발칙하게 고고'로 데뷔한 박유나는 '내 아이디는 강남미인', 'SKY캐슬', '호텔 델루나', '여신강림', '너와 나의 경찰수업' 등에서 독보적인 캐릭터 소화력을 선보여 왔다. 최근작 '스피릿 핑거스! '까지 폭 넓은 연기 스펙트럼을 펼치고 있는 박유나는 이번 홍보대사 활동을 통해 건강하고 선한 영향력을 다시 한번 입증했다.제7회 기부런 '런포더문' 캠페인은 오는 20일 오전 11시부터 공식 홈페이지에서 신청할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr