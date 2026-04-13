이종석/텐아시아 DB

'아이유 남자친구' 배우 이종석이 청담동의 건물주가 됐다.최근 한 매체에 따르면 이종석은 서울 강남구 청담동에 위치한 5층 빌딩을 162억원에 매입했다. 빌딩 매입을 위해 72억원의 근저당을 설정한 것을 고려하면 100억원 이상의 현금을 투자한 것으로 추정된다. 계약은 지난해 12월 말 이뤄졌다.건물은 대지면적 234㎡에 지하 1층~지상 5층 규모로 세워진 철근콘크리트 구조의 제1종 근린생활시설이다. 지난해 1월 사용 승인을 받은 신축급 건물이다. 연면적은 층별로 1층 144.95㎡, 2층 123.91㎡, 3층 123.28㎡, 4층 71.99㎡, 5층 72.31㎡ 등으로 구성됐다.한편 이종석은 하반기 드라마 ‘재혼 황후’로 안방극장에 복귀한다. '재혼 황후'는 디즈니+ 오리지널 시리즈로, 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr