ifeye(이프아이)가 세 번째 EP ‘As if’의 하이라이트 메들리를 공개했다 / 사진=하이헷엔터테인먼트

ifeye(이프아이)가 세 번째 EP ‘As if’의 하이라이트 메들리를 공개했다 / 사진=하이헷엔터테인먼트

ifeye(이프아이)가 컴백을 앞두고 세 번째 EP ‘As if’의 하이라이트 메들리를 공개했다.ifeye는 최근 공식 SNS를 통해 세 번째 EP ‘As if’의 하이라이트 메들리 영상을 선보이며 앨범 전반의 분위기와 수록곡 일부를 선공개했다.이번 앨범의 포문을 여는 1번 트랙 ‘I’ll Be There’는 부드러운 멜로디와 깊이감 있는 그루브가 어우러진 알앤비 곡으로, ifeye의 한층 성숙해진 음악적 색깔을 예고한다. 이어 타이틀곡 ‘Hazy (Daisy)’는 ‘어딜 가도 네 목소리가 들려 All night long’이라는 가사와 함께 중독성 강한 멜로디가 귓가를 사로잡는다. 한 번만 들어도 쉽게 잊히지 않는 후렴구가 강한 임팩트를 남기며 타이틀곡에 대한 기대를 높인다.3번 트랙 ‘Padam Padam’은 현대적인 팝 사운드를 기반으로 멤버들의 발랄하고 통통 튀는 매력을 담아냈다. 경쾌한 에너지와 리듬감이 듣는 재미를 더한다. 4번 트랙 ‘Touch’는 따뜻하면서도 섬세한 감정선이 돋보이는 발라드 곡이다.마지막 곡 ‘Forever Us’는 ‘Forever us, Forever time 앞으로도 지금처럼 끝없이 이어질 새로운 우리의 Story’라는 가사를 통해 팬들을 향한 ifeye의 진심 어린 마음을 담아내 뭉클함을 안긴다.앞서 ifeye는 콘셉트 포토와 트랙리스트를 순차적으로 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다. 데뷔 1주년을 기념한 팬미팅까지 성황리에 마치며 팬들과의 유대감을 더욱 단단히 다진 ifeye는 이번 하이라이트 메들리를 통해 음악적 기대치까지 한층 끌어올리고 있다.소속사는 “ifeye가 세 번째 EP ‘As if’를 통해 장르의 경계를 넘나드는 다양한 음악적 시도와 변화를 담아냈다”며 “팀이 지닌 퍼포먼스적 강점을 기반으로, 한층 깊어진 감성과 완성도를 더해 ifeye만의 색깔을 보다 선명하게 느끼실 수 있을 것이다. 이번 앨범을 통해 음악과 무대는 물론 비주얼까지 확장된 스펙트럼의 무대를 확인하실 수 있는 것”이라고 기대를 당부했다.한편 ifeye는 오는 4월 15일 세 번째 EP ‘As if’를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나설 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr