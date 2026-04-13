방송인 지예은이 시상식에 참석해 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=지예은 SNS

사진=SBS NOW SNS

배우 지예은이 댄서 바타와의 열애를 공식 인정한 가운데, 지예은이 출연 중인 '런닝맨' 측이 실시간 반응을 보였다.13일 한 매체는 1994년생으로 동갑내기인 두 사람이 최근 친구에서 연인 사이로 발전했다고 보도했다. 매체에 따르면, 두 사람은 교회 친구 사이였으며, 지예은이 지난해 방송인 지석진과 프로젝트 그룹 충주지씨로 '워터밤 서울 2025' 무대에 오를 당시 바타가 안무 제작에 참여했다고 덧붙였다.두 사람의 열애설에 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 텐아시아에 "두 사람이 서로 좋은 감정을 바탕으로 교제 중이다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"고 밝혔다.매주 월요일은 SBS 예능 '런닝맨' 녹화 날이다. 제작진은 공식 인스타그램 스토리에 "지금 '런닝맨'은 800회 특집 녹화 중"이라는 문구와 함께 멤버들이 직접 만든 도자기 작품 투표 공지를 업로드했다.특히 지예은이 만든 것으로 보이는 하트 모양의 도자기 사진에 제작진은 "사랑에 빠져 얼굴이 하트가 된 예은이"라는 문구를 적어 '런닝맨' 팀이 지예은의 열애 소식을 캐치했음을 알렸다. 이어 양세찬의 작품에는 "지예은 열애설에 입 댓발 나온 양세찬"이라고 덧붙였다.한편 지예은은 한국예술종합학교 출신으로 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했다. 쿠팡플레이 예능 'SNL 코리아' 시리즈를 통해 대중에게 이름을 알렸으며, 이후 SBS 예능 '런닝맨'에 고정 출연하며 활약을 이어가고 있다.바타는 댄스 크루 위댐보이즈(WDBZ)를 이끄는 댄서 겸 안무가다. 2022년 방송된 Mnet 춤 서바이벌 프로그램 '스트릿 맨 파이터'에서 준우승을 차지한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr