나영석 PD가 '꽃보다 청춘 리미티드 에디션'으로 돌아온다./사진=텐아시아DB

'꽃보다 청춘 리미티드 에디션' 포스터./사진제공=tvN

나영석 PD가 정유미, 박서준, 최우식와 함께 국내 방랑 여행을 시작한다. '꽃보다 청춘'은 2017년 '꽃보다 청춘 위너편' 이후 9년 만이다.tvN ‘꽃보다 청춘 리미티드 에디션(연출 나영석, 신건준)’은 오늘 어디로 갈지, 어디서 잘지, 어떻게 이동할지 한 치 앞도 모르는 상황에 놓인 정유미, 박서준, 최우식의 고생 보장 국내 방랑기를 담은 프로그램으로, ‘꽃보다 청춘’ 시리즈의 새로운 버전이다.특히 ‘리미티드 에디션’이라는 새로운 이름이 붙은 만큼 납치 여행이라는 ‘꽃보다 청춘’의 기본 설정을 유지하면서도 색다른 변주를 시도하며 신선한 재미를 선사할 예정이다. 1인당 경비 10만 원 제한 등 여러 가지 ‘리미티드’가 추가되는 것. 이러한 극한의 제한은 예상치 못한 변수와 돌발 상황을 맞닥뜨리게 하며 정유미, 박서준, 최우식의 찐 반응을 불러일으킬 것으로 기대된다.공개된 포스터 속에는 정유미, 박서준, 최우식의 여정 속 한 페이지가 담겨 있어 기대감을 높인다. 관광 명소를 찾은 세 사람은 관광객 무드에 심취한 채 같은 포즈로 유쾌한 케미스트리를 뽐낸다. 이에 ‘여행은 리미티드, 낭만은 언리미티드’라는 문구처럼 낭만으로 가득할 세 사람의 여행이 기다려진다.무엇보다 ‘윤스테이’부터 ‘서진이네’ 시리즈까지 거치며 찰떡 호흡으로 똘똘 뭉친 정유미, 박서준, 최우식이 이번 여행을 어떻게 즐길지 궁금해진다. 전무 정유미, 이사 박서준, 대리 최우식에서 계급장을 떼고 찐친 정유미, 박서준, 최우식으로 떠나는 세 사람의 무계획 여행에 이목이 쏠린다.발길 닿는 대로 여행을 즐기는 정유미, 박서준, 최우식의 낭만 한도 초과 여행기는 오는 5월 3일 오후 7시 30분에 첫 방송되는 ‘꽃보다 청춘 리미티드 에디션’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr