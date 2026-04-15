올해 초 탈세 논란에 휘말렸던 배우 김선호(소속 판타지오)가 서울 팬미팅을 통해 팬들에게 잊지 못할 시간을 선사했다./사진제공=판타지오

올해 초 탈세 논란에 휘말렸던 배우 김선호(소속 판타지오)가 서울 팬미팅을 통해 팬들에게 잊지 못할 시간을 선사했다./사진제공=판타지오

올해 초 탈세 논란에 휘말렸던 배우 김선호(소속 판타지오)가 서울 팬미팅을 통해 팬들에게 잊지 못할 시간을 선사했다. 앞서 그가 출연한 연극 '비밀통로'는 김선호의 높은 인기 속에 전석 매진을 기록한 것으로 알려졌다.김선호는 지난 11일과 12일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 진행된 ‘2026 KIM SEONHO FANMEETING ASIA TOUR’(2026 김선호 팬미팅 <러브 팩토리> 아시아 투어) 서울 팬미팅을 성공적으로 마무리했다.이번 팬미팅은 김선호가 약 2년 만에 개최하는 단독 팬미팅으로 개최 소식과 함께 화제를 모았던바. 이날 김선호는 사랑이 담긴 모든 것을 만드는 공장 의 ‘공장장’으로 등장, 팬들의 박수와 함께 팬미팅의 포문을 활짝 열었다.김선호는 근황 토크를 시작으로 일상 루틴, 작품 비하인드와 연기에 대한 이야기 등을 솔직하게 나누며 팬들과 깊게 교감했다. 이어 그는 사랑에 대한 각기 다른 주제의 양자택일 코너에서 다양한 상황극을 펼치며 팬들의 설렘 포인트를 자극, 열띤 호응을 끌어냈다.또한 ‘공장장’으로서 운영 방식을 재치 있게 그린 VCR로 웃음을 자아낸 김선호는 그간 연기했던 작품 속 캐릭터들이 카운슬러가 되어 팬들의 고민을 해결해 주는 상담실 코너는 물론, 게임과 포토타임, 챌린지 등 눈을 뗄 수 없는 알찬 구성으로 팬들에게 색다른 즐거움을 안겼다.팬미팅을 마치며 김선호는 “팬분들을 만나서 같이 소통하고 이야기를 나누는 것만으로도 큰 힐링이 된다. 늘 팬 여러분께 받고만 가는 것 같다. 어려운 시간 내서 와주셔서 진심으로 고맙고 감사하다”라고 소감을 전했다.이어 “2년 만에 다시 만났지만, 마주할 때마다 처음 만났을 때 느꼈던 벅찬 감정들이 떠오른다. 오늘 너무 행복했고 좋은 추억으로 남을 것 같다”라며 “여러분 덕분에 저에게도 오로라가 잘 뜨고 축제가 시작되고 있다. 다시 한번 너무 감사드린다”라고 뜻깊은 인사를 덧붙였다.다채로운 매력을 가득 담은 팬미팅으로 특별한 추억을 완성한 김선호. 팬들과 한층 더 가까이 소통하며 남다른 팬 사랑을 증명한 그는 아시아 투어 팬미팅을 통해 글로벌 팬들을 만날 예정이다.김선호는 쿠팡 플레이 ‘봉주르빵집’, 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘현혹’ 등을 통해 쉴 틈 없는 열일 행보도 예고한 상황. 국내외 팬들의 높은 관심 속에서 그가 선보일 앞으로의 활동에 기대가 증폭되고 있다.서울 팬미팅을 마친 김선호는 자카르타, 카나가와, 마닐라, 타이베이, 방콕에서 ‘2026 KIM SEONHO FANMEETING ASIA TOUR’를 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr