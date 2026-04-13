바타가 지예은과 '밀크쉐이크' 챌린지 영상을 찍었다./사진=지석진 SNS

바타가 지예은과 '밀크쉐이크' 챌린지 영상을 찍었다./사진=지석진 SNS

배우 지예은이 댄서 바타와 열애를 인정한 가운데, 과거 두 사람이 함께 한 '밀크쉐이크' 챌린지 영상이 다시금 주목받고 있다.13일 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 텐아시아에 "동료로 지내오던 두 사람이 서로 좋은 감정을 바탕으로 교제 중이다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"고 공식 입장을 밝혔다. 바타와 지예은은 1994년생 동갑내기로, 교회 친구로 인연을 이어오다 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.지예은은 지난해 7월 코미디언 지석진과 프로젝트 그룹 충주지씨를 결성해 'WATERBOMB SEOUL 2025'에 출연했는데, 당시 '밀크쉐이크' 안무를 만든 바타와 함께 무대를 꾸미기도 했다.또 지석진은 자신의 SNS를 통해 바타, 지예은과 함께한 챌린지 영상을 공개했다. 해당 영상에는 지석진, 지예은, 바타가 신곡 '밀크쉐이크'에 맞춰 귀여운 안무를 선보이는 모습이 담겼다.지예은은 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'(이하 '두데')에 출연해 바타를 직접 섭외했다고 밝힌 바 있다. 그는 "안무가는 '라이크 제니(like JENNIE)'를 만든 바타"라며 "바타가 제 교회친구다. 살짝 들려주면서 밑밥을 깔았다. '노래 너무 좋지 않아?' '챌린지 하고 싶지 않아?' 이랬는데 딱 물어서 짜줬다"고 고마워했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr