키키 데뷔 첫 팬 콘서트 포스터/ 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 키키(KiiiKiii, 지유·이솔·수이·하음·키야)가 데뷔 첫 팬 콘서트를 개최한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 키키 공식 SNS 채널을 통해 포스터를 공개하고, 2026 키키 팬 콘서트 '키키 페스티벌(KiiiKiii FesTiiival)' 개최 소식을 전했다.공개된 포스터에 따르면 키키는 오는 5월 16일과 17일 양일간 첫 팬 콘서트 '키키 페스티벌'을 연다. 특히 둘째 날인 17일에는 오프라인 공연과 함께 글로벌 송출 플랫폼 비욘드 라이브(Beyond LIVE)를 통한 온라인 유료 생중계도 진행하며 더 많은 팬들과 함께할 예정이다.키키는 지난해 3월 정식 데뷔 이후 국내외 무대를 넘나들며 탄탄한 라이브와 다채로운 퍼포먼스를 선보여왔다. 이들은 데뷔곡 '아이 두 미(I DO ME)'로 지상파 음악방송 1위를 거머쥐고 4개월 연속 신인 아이돌그룹 브랜드평판 1위에 올랐다. 꾸준한 성과를 통해 지난해 데뷔 첫 해에만 신인상 7관왕을 비롯해 '아이 두 미'로 '올해의 뮤직비디오' 상까지 거머쥐며 통산 13관왕을 기록했다.더불어, 키키는 지난 1월 발매한 미니 2집 '델룰루 팩(Delulu Pack)'의 타이틀곡 '404 (New Era)'로 음악방송 3관왕을 달성했고, 국내 음원 차트 정상에 오르며 데뷔 첫 월간 차트 1위를 기록한 데 이어 2026년 3월과 4월 신인 아이돌그룹 브랜드평판 1위를 차지했다. 또한, 미국 빌보드 '글로벌(미국 제외)' 차트에 8주 연속 자리 잡고 있으며, 빌보드 재팬 '핫 앨범', '아티스트 100', '히트시커 송' 등 다수의 차트에 올라 글로벌 시장에서 가능성도 드러냈다.키키는 최근 팬 플랫폼 '베리즈(Berriz)'를 통해 공식 팬클럽 '티키(TiiiKiii)'의 모집을 알리기도 했다. 다양한 콘텐츠와 소통으로 팬들과 더욱 끈끈한 유대를 이어가고 있는 가운데, 키키가 첫 팬 콘서트 '키키 페스티벌'을 어떤 무대로 채울지 기대감을 키운다.2026 키키 팬 콘서트 '키키 페스티벌(KiiiKiii FesTiiival)'은 오는 5월 16일과 17일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 개최되며 자세한 사항은 추후 키키 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr