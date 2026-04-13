플레이브 / 사진 제공=블래스트

플레이브 / 사진 제공=블래스트

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버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 네 번째 미니앨범 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)'로 돌아온다.플레이브는 13일 새 미니앨범 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)'를 발매하고 컴백한다.이번 앨범은 지난해 2월 발매된 미니 3집 '칼리고 파트 1(Caligo Pt.1)'의 연장선에 있는 작품으로, 세계관이 더욱 강렬하게 전개되며 클라이맥스를 향해 나아간다. 하나의 서사를 마무리하는 동시에 또 다른 서사의 가능성을 열어둔다.다양한 장르의 곡들이 수록돼 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 선보인다. 앨범에는 타이틀곡 '본 새비지(Born Savage)'와 선공개곡 '흥흥흥'을 포함해 '꽃송이들의 퍼레이드', '루나 하츠(Lunar Hearts)', '그런 것 같아'까지 총 다섯 곡이 수록됐다.타이틀곡 '본 새비지(Born Savage)'는 거친 기타 사운드를 중심으로 한 록 기반 트랙이다. 묵직한 킥과 날카로운 전자기타, 깊은 베이스가 곡 전반을 관통하며 압도적인 무게감과 긴장감을 조성한다. 여기에 멤버들의 거침없는 보컬이 더해져 운명의 무대 앞에 선 이들의 결연한 의지를 담아낸다. 안무가 바다와 리에하타의 협업으로 완성된 퍼포먼스는 곡의 스케일을 끌어올릴 전망이다.첫 번째 수록곡 '꽃송이들의 퍼레이드'는 아카펠라 트랙으로, 목소리만으로 완성된 곡이다. 각기 다른 색의 보컬이 어우러지며 곡에 풍성한 생동감을 더한다. 다채로운 보컬과 팀워크가 빚어낸 화음은 봄날의 설레는 감정을 전한다.쏠(SOLE)의 피처링으로 화제를 모은 '흥흥흥'은 편안한 템포의 비트와 중독성 있는 멜로디, 랩 벌스가 어우러진 알앤비 힙합 곡이다. 여성 보컬이 처음 더해진 곡으로, 쏠의 보컬이 '커플의 밀당' 테마에 입체감을 부여하며 완급 조절 속 사랑스러운 분위기를 완성한다.'루나 하츠(Lunar Hearts)'는 드라마틱한 전개와 호소력을 지닌 발라드 트랙이다. 겹겹이 쌓인 오케스트라 사운드가 웅장하고 몽환적인 분위기를 형성하며, 플레이브만의 동화적인 감성으로 한 편의 서사를 완성한다.마지막 수록곡 '그런 것 같아'는 1세대 케이팝에서 유행했던 뉴잭스윙 스타일을 차용한 레트로 트랙이다. 플레이브는 과거의 장르를 현대적으로 재해석해 익숙함과 신선함을 동시에 전하며 듣는 재미를 더한다.플레이브는 지난해 11월 두 번째 싱글 앨범 'PLBBUU(플뿌우)'를 발매하며 음원 파워를 입증했다. 이어 같은 달 21, 22일 양일간 서울 고척 스카이돔(SKY DOME)에서 열린 '대쉬: 퀀텀 리프 앙코르(2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap Encore)'가 이틀 전석 매진되며 데뷔 첫 아시아 투어를 종료했다.플레이브의 새 미니앨범 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr