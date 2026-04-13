사진 제공 = MBC에브리원·E채널 ‘돌싱N모솔’

‘돌싱N모솔’ 다시 사랑을 꿈꾸는 매력 만점 돌싱녀 6인이 공개된다.오는 14일 MBC에브리원·E채널 새 예능 '돌싱N모솔'은 다시 한 번 사랑하고 싶은 돌싱녀와 사랑을 한 번이라도 해보고 싶은 모솔남들의 만남을 그리는 연애 프로그램이다. 결혼과 이혼이라는 무게를 각자의 방식으로 안고 다시 용기를 낸 돌싱녀 6인. 저마다의 사연도, 매력도, 사랑을 다시 원하는 이유도 모두 다른 이들이 ‘연애기숙학교’에 모였다.이날 채정안, 김풍, 넉살 3MC는 돌싱녀들의 등장에 눈을 떼지 못한다. 특히 넉살은 “갑자기 이렇게 예쁜 분이 나온다고?”라며 깜짝 놀란다. 그중 한 돌싱녀는 배우 고윤정을 닮은 비주얼로 현장의 시선을 단숨에 사로잡는다. 또한 아이돌을 연상케 하는 화려한 스타일링의 출연자부터 시크하고 지적인 분위기를 풍기는 출연자까지, 6인 6색의 다채로운 비주얼이 예고되어 기대를 모은다.또한 ‘돌싱글즈5’에서 변호사 심규덕과 최종 커플까지 됐던 화제의 출연자 박혜경의 등장이 눈길을 끈다. 그는 "서로의 감정 크기가 너무 달랐던, 나만 놓으면 되는 관계였다"고 지난 아픔을 고백하면서도 다시 한번 사랑을 향해 손을 내밀었다. 상처를 딛고 돌아온 만큼, 이번엔 어떤 사랑을 만들어갈지 귀추가 주목된다.비주얼 뒤에 숨겨진 돌싱녀들의 솔직하고 거침없는 입담 또한 관전 포인트다. 스스로를 “미개봉 중고”라고 쿨하게 소개하는 출연자부터, 차가운 첫인상과 달리 “알면 알수록 웃긴 사람”이라며 개그우먼 뺨치는 반전 매력을 예고한 출연자까지 등장해 3MC를 폭소케 했다는 후문이다.과연 다시 사랑을 꿈꾸는 돌싱녀들은 ‘연애기숙학교’에서 새로운 사랑을 만날 수 있을까. 전대미문의 조합이 선사할 리얼 로맨스는 오는 14일 밤 10시 첫 방송되는 MBC에브리원·E채널 새 예능 '돌싱N모솔'에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr