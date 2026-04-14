배우 이현우가 연극 '뼈의 기록'에서 활약하고 있다./사진제공=예술의전당, 할리퀸크리에이션즈(주)

배우 이현우가 연극 '뼈의 기록'에서 활약하고 있다./사진제공=예술의전당, 할리퀸크리에이션즈(주)

배우 이현우가 연극 '뼈의 기록'에서 마음을 파고드는 연기로 관객들을 매료시키고 있다. 앞서 그는 2015년 박보겁과 닮은 외모로 대중의 이목을 끌었다.지난 4일 개막한 연극 '뼈의 기록'은 인류의 행성 이주 프로젝트가 진행 중인 미래를 배경으로, 지하 영안실에서 시신을 염하는 장의사 안드로이드 '로비스'의 시선을 통해 인간의 삶과 죽음을 조명하는 작품이다.극 중 이현우는 인간의 감정을 이해하지 못하는 안드로이드 '로비스'로 분해 청소부 '모미'를 비롯한 다양한 인물들과 만나 교감하고 변화해가는 과정을 심도 있게 그려내고 있다. 감정이 배제된 안드로이드 본연의 모습부터 점차 자기만의 방법으로 유가족에게 위로를 건네고 스스로의 의지로 '마음이 하는 일'을 선택하는 순간까지 깊이를 더해가며 관객들을 온전히 극에 빠져들게 만든다.'로비스'의 1인칭 관찰자 시점으로 흘러가는 작품인 만큼, 이현우는 오롯이 대사와 움직임으로 무대를 꽉 채우며 관객들을 사로잡는다. 대사의 흐름에 따라 적막한 잿빛 영안실부터 오색빛의 우주까지 눈앞에 그려지게 만들며 몰입감을 더하고 있는 것. 그뿐만 아니라 정교한 마임과 수어 등 다양한 움직임을 통해 관객의 호흡을 집중시키는 밀도 높은 무대 장악력을 발휘하고 있다.이현우는 영화 '은밀하게 위대하게', '연평해전', '영웅', 드라마 '오늘도 사랑스럽개', '종이의 집: 공동경제구역' 등 장르를 불문하고 폭넓은 스펙트럼을 쌓아왔다. 또한 연극 무대로 활동 반경을 넓혀 '사운드 인사이드'의 미스터리한 학생 '크리스토퍼', '애나엑스'의 스타트업 CEO '아리엘' 역으로 섬세한 심리 묘사를 선보이며 호평을 이끌었다. 매 작품 캐릭터에 완벽히 녹아드는 탄탄한 내공으로 무대 위 존재감을 각인시킨 것.공연 관계자는 "이현우는 매 순간 열정적으로 최선을 다하는 배우"라면서 "대사 전달은 물론, 치밀한 분석을 바탕으로 작은 디테일 하나 놓치지 않으려 노력한다. 관객들에게 좋은 무대를 선보이기 위해 상대 배우와 긴밀하게 호흡하며 매 회차 높은 집중력을 쏟고 있다"라고 전했다.이현우가 출연하는 연극 '뼈의 기록'은 5월 10일까지 예술의전당 자유소극장에서 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr