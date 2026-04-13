모델 겸 방송인 배정남이 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=배정남 SNS

사진=배정남 SNS

모델 겸 방송인 배정남이 여전히 반려견을 그리워하는 근황을 전했다.배정남은 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "내 새끼 잘 놀고 있나, 보고 싶다"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 배정남이 과거 반려견과 함께했던 추억을 회상하고 있는 모습. 특히 반려견은 바닷가에 힘없이 누워있어 보는 이들의 마음을 아프게 했다.앞서 배정남은 지난해 9월 반려견을 떠나보냈다. 당시 그는 "갑자기 심장마비로 쓰러졌다"며 "이제 아프지 말고 그곳에서 마음껏 뛰어놀아. 우리 딸내미 많이 사랑해"라며 애정을 보였다.이후 배정남은 한 예능에 출연해 "반려견의 털 일부를 가지고 있다"고 했다. 그러자 점쟁이는 "털도 보내줘라. 반려견이 하늘에서까지 아프다"라고 조언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr