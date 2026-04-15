배우 박민영이 화보 촬영장에서 미모를 뽐내고 있다./사진=다름엔터테인먼트 & 그림공작소

배우 박민영이 화보 촬영장에서 미모를 뽐내고 있다./사진=다름엔터테인먼트 & 그림공작소

배우 박민영의 소속사 다름엔터테인먼트가 매거진 <데이즈드> 2026년 4월호 화보의 비하인드 컷(B컷)을 공개했다. 앞서 박민영은 2년 전 방송된 tvN 드라마 '내 남편과 결혼해줘'에서 암 투병 환자 역을 맡아 37kg까지 감량한 사실이 알려졌다. 이후 올해 출연한 '세이렌'에서도 캐릭터를 위해 마른 몸매를 유지하며 열연을 펼쳤다.이번 화보에서 박민영은 '변신의 귀재'라는 수식어에 걸맞게 우아함과 세련된 카리스마, 청순한 분위기를 넘나드는 폭넓은 스펙트럼을 선보였다. 각기 다른 콘셉트를 완벽하게 소화해내는 섬세한 표현력은 컷마다 뚜렷한 대비를 이루며 '대체불가 여배우'로서의 입지를 더욱 공고히 했다는 평가다.이번에 공개된 B컷은 자연스러운 순간을 담아낸 비하인드 이미지임에도 불구하고 완성도 높은 결과물을 자랑하며, 촬영 현장의 생동감과 박민영의 프로페셔널한 태도를 고스란히 전하고 있다.촬영이 진행된 태국 푸켓의 30도를 웃도는 무더운 날씨 속에서도 박민영은 흔들림 없는 집중력으로 매 컷에 임했으며, 다양한 소재와 과감한 컬러의 의상 역시 특유의 깊이 있는 눈빛과 절제된 포즈로 완벽하게 소화해 현장 스태프들의 감탄을 끌어냈다는 후문이다.박민영은 차기작 '나인 투 식스'를 통해 또 한 번의 연기 변신을 예고하며 활발한 행보를 이어갈 예정이다. 작품마다 새로운 얼굴을 선보이며 자신만의 영역을 확장해온 그가 앞으로 어떤 모습으로 대중과 만날지 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr