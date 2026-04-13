방송인 전현무가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

JTBC ‘톡파원 25시’에서는 프랑스 오베르뉴 랜선 여행과 일본과 미국의 디저트 대결이 펼쳐진다. / 사진=JTBC ‘톡파원 25시’

2006년 KBS 아나운서로 데뷔한 방송인 전현무가 의심을 받는다.13일 월요일 저녁 8시 50분에 방송되는 JTBC ‘톡파원 25시’에서는 프랑스 오베르뉴 랜선 여행과 일본과 미국의 디저트 대결이 펼쳐진다. 데뷔 12년 만에 첫 솔로 정규 앨범을 발표한 레드벨벳 아이린이 게스트로 함께한다.먼저 프랑스 현지인이 사랑하는 숨은 보석, 오베르뉴 랜선 여행이 소개된다. 톡파원은 붉은 지붕들 사이 온통 검은색으로 칠해진 ‘클레르몽페랑 대성당’을 찾는다. 석회암을 주재료로 삼는 다른 성당과 달리 좀처럼 보기 힘든 새까만 모습에 모두 호기심을 보인다. 검은 외벽의 정체는 용암석 때문으로, 화산 지형이기에 볼 수 있는 독특한 건축물을 둘러보며 오베르뉴만의 매력을 만끽한다.이어 프랑스의 타이어 회사인 미슐랭의 연대기를 살펴볼 수 있는 ‘미슐랭 어드벤처’를 방문한다. 1891년 개발한 초창기 자전거 타이어부터 미슐랭을 전 세계에 알린 자전거 대회 우승자 ‘샤를 테론’의 이야기까지 다양한 타이어들을 살펴본다.그런 가운데 전현무가 “파리는 지하철에도 타이어가 달려 있었다”며 논쟁을 쏘아 올린다. 믿을 수 없는 얘기에 급기야 스튜디오에서는 “잘못 본 게 아니냐”며 전현무를 의심하기 시작한다. 과연 프랑스에 타이어가 달린 지하철이 존재하는지, 진실의 행방은 본 방송을 통해 공개될 예정이다.디저트 강국의 자존심을 건 일본과 미국의 디저트 대결도 펼쳐진다. 오픈 2년 만에 미쉐린에 오른 일본의 화과자 맛집부터 당나귀 우유와 베네수엘라 초콜릿 등 최고급 재료로 만든 밀크셰이크까지 우열을 가리기 힘든 대결이 펼쳐질 예정이다. 외에도 역대급 비주얼로 눈과 귀를 즐겁게 할 이색 디저트들의 정체는 이날 방송을 통해 확인할 수 있다.JTBC ‘톡파원 25시’ 205회는 13일 저녁 8시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr